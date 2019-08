Retiran posidonia de la playa de Son Serra de Marina

La retirada de posidonia de las playas de Mallorca continúa. Desde primera hora de la mañana, máquinas excavadoras trabajan en la retirada de la planta marina acumulada en el arenal de Son Serra de Marina. Agentes de Medio Ambiente se desplazan en estos momentos a la zona para supervisar las tareas.



A diferencia de lo que ocurrió en Es Trenc, donde actuaron desde el Govern atendiendo un informe de Emergencias que concluía que había riesgo para los bañistas, la retirada de Son Serra de Marina la lleva a cabo el Ayuntamiento de Santa Margalida.



Desde el consistorio han explicado que se trata "de una operación habitual que se hace cada año en playas urbanas", según informan en el programa de IB3 Radio Al Dia .



La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha asegurado enel mismo espacio del ente público, que el único motivo por el que se está recogiendo la planta de la playa "es porque molesta y punto. La playa, sea urbana o no, tiene un indicador. Se ha de cambiar el chip de que la acumulación de posidonia molesta."



Desde la conselleria liderada por Miquel Mir insisten en que si bien los arenales de este tipo "no necesitan autorización", agentes de Medio Ambiente se han desplazado hasta la zona con el fin de vigilar que no se recoge posidonia húmeda ni del agua, como establece el decreto de protección.





Ens arriben imatges de la platja de Son Serra de Marina a Mallorca.



Agents de medi ambient de la @cmat_ib es deplacen fins allà per fer les comprovacions pertinents. pic.twitter.com/VuaHt8sCyE — Al Dia IB3 (@AldiaIB3) August 16, 2019

