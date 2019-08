'Sus' a las fiestas de Sant Joan con los 'Dimonis'

Sant Joan ha dado esta tarde el sus más avaricioso a sus fiestas patronales con la esperada salida de los Dimonis del Centre Cultural. Y ha sido un inicio festivo de lo más avaricioso precisamente porque el gran protagonista de este año es el dimoni Avarícia. Aunque la gran jornada endimoniada es el 28 de agosto con Sa Condemna y la Sortida Rabiosa, su primera salida se vive con gran intensidad por la emoción de reencontrarse un año después con las siete figuras diabólicas (Avarícia, Ira, Luxúria, Enveja, Supèrbia, Gola y Peresa) que encarnan los pecados capitales.

Cada año uno de ellos es el gran protagonista de la fiesta.

Tras el pregón, pequeños, jóvenes y adultos se han congregado, con sus camisetas grises diseñadas para la ocasión, en las puertas del Ayuntamiento ansiosos por ver a los dimonis. "El dimoni no fa por", han coreado antes de su salida los más atrevidos pero cuando las puertas del consistorio se han abierto al ritmo de las melodías de los Xeremiers de Sant Joan, las estampidas de los más jóvenes para huir de la llandera no se han hecho esperar y han dejado estampas de lo más bonitas. Y entre los más pequeños, como no podía ser de otra manera, ha reinado la alegría por volver a ver a sus dimonis pero también el nerviosismo y el miedo cuando uno de ellos se acercaba a dar maneta.

Como ya es tradición en la primera salida, los Dimonis se han parado en la calle Petra para protagonizar su primer baile, la Tonada des Carrer des Frare, delante de la casa de Carlos Costa, presidente de honor del Centre Cultural de Sant Joan, que creó estas figuras diabólicas en 1983. Acto seguido, los dimonis, que han estado acompañados por los Capgrossos del Ayuntamiento, han completado su recorrido por las principales calles de la población repartiendo llandera a los que se atrevían a tocarles su preciado picarol, dando maneta a los más pequeños y sobre todo haciendo las delicias de los santjoaners que tanto fervor sienten por estas siete figuras diabólicas. El broche de la velada lo pondrá el Corretapes a ritmo de Xaranga.