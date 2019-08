El GOB tilda de "traje a medida" el informe que posibilita retirada de posidonia en la playa de sa Ràpita

"Un traje a medida". El GOB critica que el informe que la Dirección General de Emergencias e Interior ha redactado sobre el arenal de sa Ràpita y ses Covetes está hecho "a medida para atender determinadas reclamaciones de la retirada de los restos de posidonia acumulados en la playa".

Este lunes el grupo ecologista denunció que máquinas excavadoras retiraban posidonia de la playa de sa Ràpita, en Campos, una actuación que cuenta con la autorización y la supervisión de la conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, una vez analizado el informe facilitado por la conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, el GOB sentencia que la retirada de los restos de esta planta marina se basa en un documento en el que se asegura que "el alga impide el normal uso de la playa como zona de baño poniendo en grave peligro la seguridad de las personas". Esta observación, prosiguen los ecologistas, es "exageradamente absurda". Además, recuerdan que el informe se fundamenta en un acta de inspección donde se detectaron seis deficiencias importantes en las medidas y elementos de seguridad como, por ejemplo, que el módulo de socorro incumple el decreto o que el cartel informativo es incorrecto. Asimismo, señalan que la moto acuática no está operativa, que falta un megáfono y que el socorrista no está inscrito ni capacitado para su función. Aunque estas deficiencias ya han sido subsanadas, el grupo ecologista lamenta que no trascendieran públicamente en las declaraciones sobre el informe hechas desde la administración responsable de velar por el dispositivo de seguridad, el ayuntamiento de Campos.

Por todo ello, el GOB concluye que tanto en la redacción del documento como en la posterior "difusión parcial" de su contenido ha habido "una intencionalidad clara: reforzar la reclamación de retirada de posidonia de determinados actores económicos y políticos".

Así, insta a la conselleria de Administraciones Públicas y Modernización a revisar las condiciones en que se emitió el informe para evitar que la situación se pueda repetir en un futuro.

Los ecologistas recuerdan que dicho informe deriva de la aplicación del decreto 2/2005 que regula las medidas mínimas de seguridad y protección que deben cumplir las playas y zonas de baño de las islas. La norma establece los equipos humanos, recursos materiales y elementos de información y balizamientos que debe haber en las playas en función del nivel de riesgo en el que se hayan catalogado.

Elemento natural

El GOB recuerda que para establecer el nivel de riesgo de una playa se evalúan aspectos como la afluencia de personas en las fechas de máxima concurrencia, un histórico de incidencias registradas, los núcleos de población cercanos, las condiciones habituales del mar o las características físicas y entorno de la playa, entre otros. A partir de dichos aspectos se establecen las medidas de seguridad. En el decreto 2/2005 a partir del que deriva el informe que posibilita la retirada de la posidonia en sa Ràpita no hay, remarca el GOB, "ni una sola referencia a la acumulación de restos de posidonia y obviamente su presencia no se apunta como elemento de riesgo a tener en cuenta". Así el grupo ecologista razona que los restos de esta planta marina protegida, como elemento natural, forman parte de la relación de características propias de la playa.