El GOB denuncia que se está retirando posidonia de la playa de sa Ràpita

El GOB ha denunciado esta mañana que se está retirando posidonia de la playa de sa Ràpita (Campos) sin autorización de la conselleria de Medio Ambiente del Govern.



Además las máquinas excavadoras recogen la posidonia directamente del agua, lo que estaría prohibido por el decreto de protección.





?? No s'entén que la #posidònia sigui tan perillosa com per retirar-la, però Emergències passi per alt cases dins sol forestal no adaptades a les mesures d'autoprotecció contra incendis, edificacions dins zones inundables o embarcacions que naveguen dins les zones de bany.