Son Servera controlará por ADN los excrementos caninos en la vía pública

Son Servera pondrá en funcionamiento el sistema de ADN-CAN, una tecnología basada en un chip de 128 marcadores que permitirá obtener el perfil genético de los perros del municipio, con el fin de identificar a través de las heces caninas, las mascotas que defequen sin control en la vía pública.

A través de los excrementos se tendrá un perfil genético de cómo es el animal, su raza, color del pelaje, altura, edad, etc. El Ayuntamiento, que aprobó recientemente la ordenanza que lo va a regular, ha adjudicado la gestión a la Empresa Far Gabinet d'Estudis, que será la encargada de llevarla acabo.

En breve se iniciará una campaña para informar a los vecinos y que sepan qué pasos deben seguir para cumplir con la ordenanza municipal. El primer paso será acudir al consistorio para solicitar la inscripción en el proyecto ADN-CAN, donde además se les informará de cómo hacer los análisis de sangre o saliva pertinentes para poder crear la base de datos genética del animal, que es preceptiva.

La información genética de esta base de datos se vinculará con la que actualmente existe con la implantación del microchip. Los primeros 300 inscritos en el proyecto tendrán un descuento del 50% en el precio del coste de la analítica y su alta en el registro municipal, que será de 60 euros.

Tras la campaña, será obligatorio que todos los perros del municipio estén inscritos en este censo. Quienes no lo hagan podrán ser sancionados con multas de 50 euros. Así lo establece la ordenanza, que también obligará a los vecinos que paseen el perro a portar un botella de agua para diluir la orina del animal cuando miccione en la calle.

Según explica el regidor de Medio Ambiente, Miquel Espases, una vez puesto en marcha el proyecto, que será en breve, los responsables de la empresa podrán retirar excrementos caninos de la calle para analizarlos y saber de qué raza, tamaño o pelo se trata, para después informar a la Policía Local, que realizará controles para localizar el can.

Si se encuentra al propietario del animal, inicialmente no se le sancionaría, pero sí estaría obligado a realizar la analítica para su inscripción en el registro municipal canino. Para poder realizar la retirada de los excrementos y su identificación genética, la empresa está realizando unos cursos formativos, tanto a los agentes de la Policía Local del UMA, como a los operarios de la limpieza viaria, que cuando tengan que realizar una retirada de excrementos para su analítica e identificación por ADN, darán aviso a los agentes para que certifique el lugar y fecha de la recogida.

Con la aprobación de esta ordenanza municipal se pretende tener datos más fiables de la población canina del municipio, ya que los actuales que proceden de la implantación en su día del microchip no son del todo correctos, porque en muchos casos contienen registros de animales que por su edad tendrían que haber fallecido. Y por otra parte, controlar el problema de las defecaciones en la vía pública que muchos de sus propietarios no recogen.



Sanciones de hasta 15.000 euros



La ordenanza establece un régimen sancionador que va desde los 50 euros por infracciones leves, como no estar inscrito el registro del ADN municipal o no recoger las defecaciones de los animales, pasando por sanciones de cien hasta los 1.000 euros en el caso de que se consideren graves, como el maltrato animal o la no vacunación o realización de tratamientos sanitarios obligatorios. Y hasta las multas de entre 5.000 y 15.000 euros por infracciones muy graves, como el abandono de un animal potencialmente peligroso o el adiestramiento de animales caninos para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

Los partidos de la oposición que dieron el respaldo a este proyecto de ADN-CAN, también le pidieron al equipo de gobierno de Son Servera que ponga más efectivos si es preciso para cumplir con la ordenanza y que no quede en una normativa sin control municipal.