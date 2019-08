Animada jornada dominical en Artà que brinda con el vermut con su banda

El vermut con banda triunfa un año más en Artà. Este año se ha roto el binomio vermut y después verbena. Habitualmente estos dos eventos coincidían en sábado pero el programa de fiestas dejó la verbena para el viernes mientras que la jornada dominical estuvo protagonizada por el vermut con banda que de cada año suma adeptos. Artenencs y visitantes de otro lugares de la isla no perdieron la ocasión para degustar un delicioso vermut al ritmo que marcan las melodías de la banda de música local.

Así y como se diría en el argot futbolístico, la banda no solo venció sino que convenció. Cientos de personas se congregaron este domingo en el plaza del Ayuntamiento para divertirse y disfrutar del ambiente que regala este acto. Para la ocasión, el bar no solo preparó vermut. También elaboró unos 800 litros de pomada, para que este año fueran suficientes ya que los 500 litros del año pasado tan solo duraron unas horas.

Pero lo más importante de la cita fue la animación de la banda, que bajo la batuta del incombustible Tomeu Ginard, no dejó de tocar y hacer la delicias de los asistentes. En el repertorio, no faltaron los clásicos como Paquito el chocolatero, pasodobles y algunos de los temas más míticos de Nino Bravo. Y los allí congregados no pararon de bailar al son de la Banda de Música Artanenca. En la plaza no cabía ni un alfiler porque nadie quiso perderse este singular vermut con la banda porque realmente "con esta banda vale la pena".



La muestra



El fotógrafo artanenc Jaume Cabrer presenta su exposición Colors de mar que puede visitarse hasta el día 7 en na Batlesa. El autor exhibe 20 imágenes que reflejan "las diferentes maneras de ver el mar. Desde paisajes a detalles". "Espero que las fotos despierten la conciencia y permitan valorar y cuidar el mar que tenemos", remarca.