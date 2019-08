Exigen la paralización de las obras del camino medieval de Binissalem

La asociación ecologista GADMA y el grupo político Més per Binissalem exigen la paralización inmediata de las obras que se están llevando a cabo, desde hace unos diez días, en uno de los muros colindantes con el antiquísimo camino medieval, puesto que no se están respetando las condiciones marcadas por el Comité Técnico Municipal de Patrimonio. Cabe recordar que dicho camino figura como elemento patrimonial del municipio, motivo por el cual el expediente para ejecutar las obras de reforma indica que deberán realizarse mediante el sistema tradicional de paret seca y no usando cemento, y utilizando palos de madera para instalar la rejilla de forma rectangular y no barras de hierro, dos requisitos técnicos que no se están cumpliendo. De hecho, es todo lo contrario.

La regidora de Més per Binissalem, Aurora Mateu, afirma que su grupo, al ser informado de las obras, rápidamente se puso en contacto con la arquitecta técnica, quien, según dice Mateu, dio orden a la Policía de acudir al lugar en cuestión, elaborar un informe y paralizar las obras, aunque a pesar de ello las obras han continuado.

Desde GADMA, su portavoz, Bernat Fiol, denuncia además que han sido cortados muchos de los árboles y plantas que había al lado del antiguo muro, y que para llevar a cabo todas esas tareas se ha accedido al camino, primero quitando los pilones que había instalados e impedían el paso, y luego utilizando maquinaria pesada, lo cual ha perjudicado seriamente el entorno; un entorno que hace unas décadas ya vio como, también a raíz de unas obras, se perdía una parte importante del tramo del antiguo empedrado del camino.

Fiol exige a las autoridades competentes, en especial al Consell de Mallorca, que intervengan con el fin de preservar un lugar histórico. "El urbanismo a la carta en Binissalem debe terminarse", sentencia Fiol. Para ello, añade, es importante que organismos como la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) o el mismo Catálogo Municipal de Patrimonio, aparcado desde el año 2010, se pongan al día.



Festa des Vermar



35 jóvenes presentarán candidatura a ser vermadores y vermadors. Ya queda menos para las próximas elecciones que serán el 31 de agosto y todo hace prever que habrá una participación de votantes muy alta. Según fuentes municipales, se ha enviado una carta a los 129 jóvenes que este año cumplen 16 años con el fin de animarlos a participar como candidatos o candidatas a nuevos vermadors o vermadores de la edición número 55 de la Festa des Vermar de Binissalem. De los 129, hasta 35 han decidido presentarse: 20 chicas y 15 chicos. Eso significa que, de cumplirse estas expectativas, supondría todo un récord de participación, superando los 23 aspirantes de 2009 y 2014. La participación en las urnas suele depender del número de candidatos y en estos comicios también podría batirse un récord.