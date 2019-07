Proyectan un 'petit Bunyola' con viviendas de lujo delante de una 'possessió'

Una plataforma vecinal y Terraferida han advertido de que ya está en marcha una promoción urbanística de viviendas de lujo delante de la emblemática possessió de Can Mas, en Bunyola. SaLvem Can Mas denuncia que la construcción implica un elevado impacto paisajístico y que no resuelve las necesidades de vivienda del municipio, ya que esas casas van dirigidas al mercado del lujo.

"La promoción agravará el problema del aparcamiento en Bunyola y la circulación. Las obras supondrán un impacto brutal, ya que no sólo afectarán a la zona de construcción, sino a sus alrededores, con suciedad en el paseo, falta de plazas de aparcamiento, polvo, ruido y un largo etcétero", aseguran los promotores de la plataforma Salvem Can Mas, que cifran en 36 las viviendas proyectadas.

Por su parte, Terraferida recordó que la presión urbanística puede ir a más en los próximos años. "Bunyola dipone de 37 hectáreas urbanizables donde se pueden edificar hasta 810 viviendas para cerca de 2.400 personas más. Y eso sin contar con el rústico edificable y las alturas que se pueden añadir al suelo ya edificado", sostuvieron desde esta entidad.

Terraferida insistió en la reinvindicación realizada en los últimos tiempos a los ayuntamiento, el Govern y el Consell para que desclasifiquen suelo urbanizable. "Quedan más de 2.000 hectáreas urbanizables en Mallorca, que garantizan un futuro colapsado, contaminado e injusto como nunca habíamos imaginado", argumentaron.