Valldemossa honra con fervor a la Beata

Mucho ha cambiado el mundo desde que, en 1903, una niña valldemossina de 6 años llamada Catalina Sureda representó a la Beateta como protagonista del Carro Triomfal. Lo que no ha cambiado tanto es el fervor con que Valldemossa sigue viviendo su tradición más arraigada, que se remonta a los albores del siglo veinte. La carroza, con la Beateta como protagonista y con el acompañamiento de la cort d'angelets, volvió a recorrer la localidad de postal turística para rendir homenaje a la santa valldemossina, Catalina Thomàs.

La menor encargada de representar el papel fue Àfrica Fiol Soler, quien estuvo acompañada por una cort d'angelets formada por Genia Boza Estaràs, Ariadna Cocera Calafat, Maria Mayol Vila, Hugo Silva Casanovas, Blanca Arbós Torres, Leah Compte Julià, Dylan De La Fuente Rapela, Blanca Hinarejos Segura, Martin Hinarejos Segura, Ian Marco Joan, lluis Morey Reynés, Blanca Ripoll Cànaves, Martina Janer Balle, Gaspar Calafat Torres y Ginebra Martínez Berini.



Refrigerio en la Cartoixa



Numeroso público se congregó para disfrutar con la comitiva, que contó con el acompañamiento de la Banda de Música de Montuïri, los Xeremiers de sa Garriga y la Escola de Música de Valldemossa. Previamente, por la mañana, la iglesia de Sant Bartomeu había acogido una misa en honor a Santa Catalina Thomàs, después de la cual el Ayuntamiento invitó a los asistentes a un refresco en los jardines de la Cartoixa.

Durante la jornada, fueron muchos los que se sumaron a la celebración vistiéndose de pagès o pagesa. Precisamente, éste ha sido un motivo de controversia en las últimas ediciones de la fiesta, puesto que ha habido gente que no ha seguido al pie de la letra las normas básicas de este tipo de indumentaria.

De hecho, el Ayuntamiento, en el programa de fiestas, ha abominado de las "aberraciones" en indumentarias supuestamente tradicionales. Y, por eso, ha dado una serie de pautas en estos programas tanto para hombres como para mujeres a fin de ir vestidos correctamente. Entre las piezas que no pueden faltar: el rebosillo, el gipó, el saio o el capell, por mencionar sólo algunas de ellas.

"Como Ayuntamiento, no podemos permitir que la fiesta quede deslucida por no vestir correctamente y [por no] saber respetar las tradiciones", detalla el Consistorio valldemossí, en los folletos repartidos.