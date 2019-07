Casa gratis en Mallorca a cambio de trabajo

Ejemplo de economía colaborativa. La plataforma 'Workaway' permite intercambiar trabajo por estancia. Pone en contacto anfitriones que necesitan que les echen una mano con interesados en pasar unos días gratis en cualquier destino del mundo. Sólo en Mallorca se encuentran unas 200 ofertas, principalmente de extranjeros

Se busca una persona "abierta de mente". Su misión: ayudar durante cinco horas al día de lunes a viernes en la "creación" de un centro de retiro para sesiones de yoga en el interior de Mallorca. Habilidades requeridas: fuerza física, habilidades manuales y conocimiento en el trabajo de la madera. ¿Y a cambio qué recibiría? Alojamiento gratis en una tienda de campaña "en una esfera privada". Dependiendo de los "progresos" en el trabajo, podrá tener otras "acomodaciones".

El anuncio es real y se puede encontrar en plataformas como Workaway.info que han alcanzado gran difusión en los últimos años para proponer intercambios de alojamiento y comida gratis por pequeños trabajos, que, en teoría, deben ayudar promover "el intercambio cultural y de conocimiento" entre ambas partes con un acuerdo en que todos deberían salir ganando.

Sólo en Mallorca hay casi 200 anfitriones inscritos, la mayoría de ellos extranjeros con casas en la part forana, que solicitan ayuda para cuidar sus jardines, cuidar a los niños, sacar a pasear a las mascota o aprender un idioma.

Hasta aquí todo bien: un pacto en igualdad de condiciones, un win-win, como dicen los anglosajones. Todos ganan. El anfitrión recibe una pequeña ayuda para labores domésticas, y el huésped obtiene unos días gratis de estancia en una isla como Mallorca, donde el precio del alojamiento no es lo que se dice económico.

"Siempre ha existido"



Los sindicatos observan el fenómeno desde la distancia, recordando que este tipo de trueques son casi tan antiguos como la rueda. "Las nuevas tecnologías hacen que lo que antes era un trabajo que el vecino te podía ofrecer de forma puntual, para echar un cable, ahora se generalice pudiendo ir a diferentes países. Estamos hablando de una relación entre particulares en un ámbito de confianza, y eso ha existido siempre", manifiesta la secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT Balears, Ana Landero, en declaraciones a este diario.

Esta representante sindical argumenta que, en principio, no tiene por qué haber ningún problema en este tipo de tratos.

"Si es un pequeño trueque, en el que alguien ofrece manutención a cambio de un pequeño servicio, es algo perfectamente normal", agrega.

Y relata un ejemplo de un conocido suyo que era guía de montaña en los Pirineos. Cuando tenía temporadas en que se quedaba sin trabajo, se ofrecía a los vecinos mayores de la zona y llegaba a acuerdos a cambio, por ejemplo, de recogerles las manzanas. "Eso es la relación de confianza", dice.

"El problema del abuso"



Pero no siempre sucede así. Recientemente, se entabló un debate en Twitter sobre la gran carga de trabajo que se pedía en el anuncio de un anfitrión que regenta un centro de yoga en Costitx y que pedía una persona con conocimientos de informática para desarrollar la web y hacer de community manager (gestor de redes sociales), además de ayudar con el mantenimiento del jardín.

La comunidad de internautas debatió sobre el exceso de tareas encomendadas sin ninguna remuneración económica a cambio. "El problema viene cuando se convierte un abuso. No es lo mismo encontrarte en una finca con un payés viejo al que le tienes que echar una mano en el campo que llegar a un hotel donde te den manutención y tengas compañeros que estén asalariados, mientras tú no lo estás", sostiene Landero.

Convivencia con asalariados



Recuerda que en el sindicato tuvieron conocimiento del caso de un joven que fue a Noruega en virtud de uno de estos acuerdos. Allí, en la empresa, se encontró con que había gente asalariada, mientras que él sólo recibía manutención.

"Cuando hay un lucro interesado por una parte, no estamos de acuerdo. Eso es un fraude", asegura la la secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT Balears.

Para evitar este tipo de situaciones, los sindicatos recomiendan "andar con ojo" ante las ofertas de trueque de trabajo a cambio de alojamiento gratuito.

Lo primero que debería hacerse es valorar el trabajo que se requiere por parte del anfitrión. "No es lo mismo una organización no gubernamental que irse a una empresa", apunta Landero. Se recomienda analizar detenidamente dónde se invertirá el tiempo y si las tareas son equitativas. "Siempre que quede en el ámbito de la confianza entre dos particulares y que lo recibido entre ambos sea equitativo, ahí no nos vamos a meter. Cuando se empieza a ver desequilibrios, es aconsejable que lo denuncien, que lo pongan en conocimiento de los sindicatos", indica la representante de UGT.



Anfitriones en Europa, América, África, Asia y Oceanía



La plataforma 'Workaway' permite encontrar anfitriones dispuestos a dar estancias gratis a cambio de pequeños trabajos en todas partes del mundo. Desde Europa a Oceanía. En su web, 'Workaway' destaca que ésta es una forma de conocer gente y de compartir nuevas experiencias. En el caso de anfitriones que sean empresarios, se les recomienda abonar un salario mínimo al huésped.