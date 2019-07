Denuncian el "abandono" de la 'deixalleria' de Banyalbufar

La Agrupació per Banyalbufar i es Port des Canonge, en la oposición política en el Ayuntamiento, ha denunciado el "estado de abandono" en que, a su entender, se encuentra la deixalleria municipal de Ses Teules, situada en la zona forestal de Ses Teules.

Según argumentó esta formación en un comunicado de prensa, este punto de recogida de residuos está totalmente descuidado, ya que presenta una gran cantidad de "suciedad acumulada".

Por este motivo, han presentado una denuncia ante el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados del Govern. "El verano pasado, el alcalde Mateu Ferrà, de El Pi, y la regidora de Medio Ambiente, Aina Torres, se comprometieron a cambiar en pocos meses el sistema de recogida y de gestión de residuos. Por eso, pidieron subvenciones y contrataron personal con convenios con el SOIB [Servicio de Ocupación de Balears]", argumentó la Agrupació per Banyalbufar.



Sin cobrar

Sin embargo, según sostuvo esta formación, las subvenciones "no se han podido cobrar por no haber presentado los 'papeles' que tocaba". "Por si todo esto no fuese poco, hay una prueba más de la dejadez y de la mala gestión en un tema tan sensible como es la recogida y el tratamiento de los residuos".

En este sentido, el portavoz de la Agrupación per Banyalbufar i es Port des Canonge, Francesc Albertí, recordó que, según el ránking de recogida selectiva de los municipios de Mallorca elaborado por el Consell, en el municipio el porcentaje de recogida fue de un 18,6%, mientras que el año siguiente la proporción descendió a un 14,6%. En su opinión, esto evidencia una mala gestión en materia de recogida selectiva de residuos.