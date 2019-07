Los hoteles de Palmanova–Magaluf ya han expulsado a 150 turistas incívicos

Tolerancia cero. Es el mensaje que sigue poniendo en práctica la asociación hotelera de Palmanova–Magaluf ante el fenómeno cíclico del hooliganismo turístico, que ya ha saltado este verano a la escena mediática en unas cuantas ocasiones. Un dato así lo corrobora: sólo el pasado mes de junio, los establecimientos de la zona echaron a unos 150 turistas por comportamientos incívicos.

Para contextualizar mejor esta cifra, basta recordar que es muy similar al total de expulsiones de clientes que se registraron el pasado verano, en torno a las 160, según informó a este diario el presidente de la asociación hotelera, Mauricio Carballeda. "Es nuestra política. Nosotros, ante cualquier comportamiento incívico, los expulsamos", subrayó.

A la hora de explicar qué ha pasado esta temporada para que se haya producido este incremento, aparece un factor clave: un perfil de cliente más bajo.

"Ha habido un repunte [de expulsiones], porque el perfil de cliente ha bajado como consecuencia de la bajada de precios a la que se han visto obligados los establecimientos ante la pujanza de otros destinos competidores", argumentó el dirigente hotelero, quien lamentó también que el impuesto turístico provoque que el sector sea "menos competitivo".

Datos de ocupación



El sector turístico ya había expresado su preocupación a principios de verano por las previsiones poco halagüeñas de ocupación, con unas estimaciones de caída de entre el 6 y el 7% del turismo británico para esta temporada. Una realidad ante la cual los hoteles, en muchos casos, han reaccionado recurriendo a ofertas con las que plantar cara a la pujanza de destinos competidores como Turquía, Egipto, Grecia o Croacia.

Reunión con el Consistorio



Los hoteleros destacaron que mantienen una buena comunicación con el Ayuntamiento dirigido por el alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal. De hecho, recientemente, celebraron una reunión a manteles en que ambas partes expresaron una voluntad de cooperación.

"Lo que queremos es ir de la mano con el Ayuntamiento. Queremos colaborar con ellos. Y así se lo trasladamos, expresándoles nuestra total colaboración", dijo Carballeda, sobre ese encuentro. Una de las claves de bóveda para cimentar el futuro de una zona asaltada verano tras verano por escándalos mediáticos de diversa índole reside en la seguridad, según enfatizó el presidente de los hoteleros.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo lo que pueden. De eso no hay duda. Pero faltan más recursos. Esto, claro, va más allá de las competencias del Ayuntamiento. Calvià crece mucho en verano, triplica su población. Pero el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no crece en la misma proporción", arguyó Carballeda, quien mencionó también la necesidad de "cambiar la cultura del turismo de excesos". "Hay que mentalizar a los jóvenes de que no se puede venir aquí a hacer lo que uno quiera. También hay que combatir el consumo de alcohol y de drogas", agregó.

En este punto, Mauricio Carballeda sacó a colación los "circuitos de alcohol" que se organizan en Magaluf cada verano, ya sea en formato 'party boats' (fiestas en barcos) o 'pub crawling' (rutas etílicas de grupos que van de bar en bar). Y a todo ello, añadió el hotelero, hay que sumar las "mafias de vendedores ambulantes que se dedican a vender droga y a robar a los jóvenes".



Frente común para reclamar más seguridad



El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, se reunieron ayer para tratar diferentes temas de este municipio eminentemente turístico. En ese encuentro, se consensuó la necesidad de solicitar a Madrid un refuerzo de la Guardia Civil para garantizar "una oferta de ocio nocturno, pero controlada". Además, según informó el Ayuntamiento en un comunicado, coincidieron en la importancia de desarrollar más normativas para combatir este turismo de excesos, en línea con los acuerdos programáticos de Bellver.