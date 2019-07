Los socorristas de Cala Molins ocupan una zona sin autorización

P. C.

Los socorristas ocupan un espacio de la terraza del Hotel Molins. P. C.

El ayuntamiento de Pollença ha colocado el puesto de vigilancia de los socorristas en una zona de dominio público de Cala Molins (Cala Sant Vicenç), sin la autorización de Costas. El Ejecutivo local negoció con el Hotel Molins la cesión de un espacio en su terraza para ubicar a los socorristas, pero no se dieron cuenta de que la concesión del hotel para ocupar el lugar había finalizado el verano pasado. La ocupación de dicho espacio público data de 1958 y tenía un período de vigencia de 50 años. Finalizó en julio del pasado año.

La actuación municipal ha recibido aplausos de una parte de los vecinos, pero críticas de otra parte. Se pretendía colocar el servicio de vigilancia en un lugar donde tuviera una mejor visión de la cala. Con anterioridad estaba situado bajo un sombrajo a pie de arena, sin torre. Los críticos con la colocación afirman que están muy alejados de la playa y que ante una emergencia deben salvar una larga escalinata.

El alcalde, Tomeu Cifre, sostiene que "lo que se ha buscado es una solución para mejorar la seguridad de la playa. Es sólo temporal, pues estamos mirando otra ubicación más apropiada". Acerca de la ocupación sin autorización manifiesta: "Si Costas tiene algo en contra que nos lo diga. No se ha metido con las terrazas que invaden el dominio público y dudo que venga a decir nada por un puesto de socorristas, que es un servicio público no lucrativo, que lo que pretende es mejorar la seguridad de la playa". "Todo esto no pasaría si el anterior equipo de gobierno hubiera licitado el servicio de socorristas en tiempo y forma correctos", sentencia Cifre.