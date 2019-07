Manacor se rinde a sa Mulassa

Sant Jaume. Manacor se viste de blanco para descorchar las fiestas en honor a su patrón, unas celebraciones llenas de tradición que cada

año ganan adeptos. Margalida Cortès ha pronunciado la 'Crida': "La fiesta de Sant Jaume no había muerto, dormía. Gracias por despertarla"

Manacor se viste de blanco para descorchar las fiestas en honor a Sant Jaume con su tradicional Crida que este año ha pronunciado Margalida Cortès y la tan esperada salida de sa Mulassa, un elemento que se ha convertido en una de las grandes atracciones de esta celebración en honor al patrón. Precisamente la recuperación de esta fiesta tan sentida fue el tema central del discurso de Cortès (muy vinculada al mundo social del municipio) antes de pronunciar desde el balcón del Ayuntamiento la Crida. "La fiesta de Sant Jaume no había muerto, dormía", anunció ayer para mostrar su más sentido agradecimiento por haber "reviscolat el nostre patró" y dar las gracias a la Obreria por la dedicación y el empeño en recuperar esta celebración manteniendo toda su esencia. En esta hazaña también reconoció el apoyo de los vecinos. "La habéis despertado", exclamó, "gracias por haberme devuelto al Manacor de mi infancia".

Y tras la crida, sa Mulassa tomó todo el protagonismo y un año más entusiasmó a pequeños y adultos. La bestia, estrenada en 2015, rememora los tiempos en que por estas fechas miembros de la brigada municipal paseaban una mula engalanada por la ciudad vendiendo billetes entre los vecinos para luego sortearla. Este año sa Mulassa, sus mulassers y Sa Xaranga han dado alguna que otra sorpresa a sus seguidores. Y es que además de su canción (creada por Antònia Bassa) y su pegadizo Animal qui no saludi que hizo bailar a sus adeptos, ha estrenado dos temas: una versión muy mulassera de la canción Chihuahua y otra que reza Sa mulassa va per envant, sa mulassa va per enrera ... melodías que sobre todo sirvieron para animar el recorrido por las calles de Manacor.

Sebastià Riera, cap dels mulassers y creador de la figura, tiene claro que esta bestia es un elemento muy importante en las fiestas de Sant Jaume. "En pocos años ha cogido mucha fuerza", admite. "Aunque inicialmente pensamos que sería una fiesta juvenil, ha adoptado un carácter más familiar. Los niños alucinan con sa Mulassa", reconoce. Y los mayores, añade el presidente de la Obreria de Sant Jaume, Joan Sansó, la han aceptado tan bien porque recuerdan sus orígenes de cuando se rifaba una mula. Ahora la figura estará expuesta en el Ayuntamiento hasta el 24 de julio, día de la Encamisada que volverá a danzar.

Retomando la Crida, Manacor vive con fervor y orgullo las fiestas de Sant Jaume pero precisamente Sansó recuerda que fue el año del lipdub Mallorca, m'agrada impulsado por la OCB cuando se les despertó el gusanillo de poder recuperarlas. "Todos decían que sería imposible porque en verano la mayoría se iba a la zona costera pero el lipdub se rodó un 27 de junio. Nos dijimos: si somos capaces de hacer un lipdub, podemos recuperar Sant Jaume", recuerda. De esta hazaña ya hace ocho años y fue el impulso del mundo asociativo quien la hizo posible. Empezaron con la fira y la Encamisada. Al año siguiente se sumaron los cavallers. Luego llegó sa Mulassa y hace tres años el Córrer l'anell, actos muy sentidos que han permitido que Manacor "recupere su identidad" y viva con fervor unas fiestas de Sant Jaume llenas de tradición.