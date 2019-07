Manacor se rinde a sa Mulassa

Manacor se viste de blanco para descorchar las fiestas en honor a Sant Jaume con su tradicional Crida que este año ha pronunciado Margalida Cortès y la tan esperada salida de sa Mulassa, una figura que se ha convertido en una de las grandes atracciones de esta celebración en honor al patrón de la capital del Llevant. Precisamente la recuperación de esta fiesta tan sentida ha sido el tema central del discurso de Margalida Cortès antes de pronunciar desde el balcón del Ayuntamiento la Crida.

"La fiesta de Sant Jaume no había muerto, dormía", ha anunciado para mostrar su más sentido agradecimiento por haber "reviscolat el nostre patró" y dar las gracias a la Obreria por la dedicación y el empeño en recuperar esta celebración manteniendo toda su tradición. En esta hazaña también ha reconocido el apoyo de los vecinos por volcarse en la fiesta. "La habéis despertado", ha exclamado. "Gracias por haberme devuelto al Manacor de mi infancia".

Y tras la crida, sa Mulassa ha centrado todo el protagonismo y un año más ha entusiasmado a pequeños y adultos con sus bailes. La bestia, estrenada en 2015, rememora los tiempos en que por estas fechas miembros de la brigada municipal paseaban una mula engalanada por la ciudad y vendiendo billetes entre los vecinos para luego sortearla. Este año sa Mulassa y sus diez mulassers han dado alguna que otra sorpresa a sus seguidores. Y es que además de su canción (creada por Antònia Bassa) y su animado Animal qui no saludi que hizo bailar a sus adeptos, ha estrenado dos temas nuevos: una versión muy mulassera de la canción Chihuahua y otra que reza Sa mulassa va per envant, sa mulassa va per enrera... melodías que sobre todo han servido para animar el recorrido por las céntricas calles de Manacor.