Veto a la dedicación exclusiva del primer teniente de alcalde de Binissalem

El primer pleno de la legislatura en Binissalem, en cuyo orden del día se trataban temas como las sesiones plenarias y su periodicidad o las comisiones informativas, no aprobó la dedicación exclusiva del primer teniente de alcalde.

Víctor Martí (UxB) propuso que se estableciera una dedicación exclusiva para el alcalde con un salario bruto de 40.000 euros anuales, distribuidos en 14 pagas, propuesta que sí fue aprobada al contar con los votos a favor del PSOE y del PP. Los populares afirmaron que en un municipio de cerca de 8.500 habitantes, como es el caso de Binissalem, el alcalde incluso podría cobrar más. La coalición de Més votó en contra. Su portavoz, Pere Pol, explicó que no iban a dar un cheque en blanco al nuevo equipo de gobierno pues, desde hace muchos meses, están esperando respuestas de Martí sobre cuestiones económicas de relevancia, una manera de actuar que, en la opinión de Pol, ha sido poco leal por parte de UxB. El punto referente a dedicaciones exclusivas, en que se proponía que también se estableciera una para el primer teniente de alcalde, Paco Moyà, con un salario bruto de 39.500 euros anuales, no contó con los votos a favor ni del PP ni de Més ni del PSOE. Desde el PSOE, Pepa Ramis apuntó que esa segunda dedicación exclusiva hubiera sido más acertada asignarla al área de Servicios Sociales y no a la de Obras y Medio Ambiente. Pere Pol mantuvo el mismo argumento que en la anterior intervención. El portavoz del PP, Andreu Villalonga, explicó que para aprobar temas importantes pedían a UxB reunirse siempre que fuera necesario y que la costumbre de aprobarlos por medio de decretos se había acabado.