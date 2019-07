Vox de Inca acusa al Ayuntamiento de "adoctrinar" a niños con un cuento LGTBI

La agrupación local de Vox en Inca, que cuenta con dos regidores en el Ayuntamiento, denuncia hoy en las redes sociales que el programa de fiestas elaborado por el equipo de gobierno socialista incluye un "cuentacuentos LGTBI para niños" el próximo 19 de julio, día en el que se ha programado el 'Orgullosament Inca', un pasacalles que reivindica el orgullo LGTBI.

Según Vox, la inclusión del citado cuentacuentos supone la "politización" de las fiestas patronales de Sant Abdon y Sant Senén. "Aquí no se trata de si la celebración del Orgullo LGTBI tiene cabida o no en el programa de actos, lo que nos preocupa es que se meta a los niños en medio", señala la formación ultra. "Los cuentos son cuentos, los niños son niños, no hay razón alguna para intentar adoctrinarlos mediante un cuentacuentos; no nos engañemos, esto no es una actividad inocua, tiene un claro objetivo", añade Vox de Inca.

El partido ataca al alcalde Virgilio Moreno afirmando que "o no se entera o lo permite todo". "Las fiestas son para el disfrute de los ciudadanos, no para contarnos que ya no hay príncipes y princesas y que el lobo de Caperucita Roja es machista", concluye Vox.