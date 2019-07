Muro, la playa más segura

P. C.

Las torres de vigilancia se han pintado de diferentes colores para que sirvan como referencia. P. C.

No existe una calificación oficial que diga cuál es la playa más segura del mundo, pero como reza el adagio popular: obras son amores y no buenas razones. Así, Platja de Muro ha sido elegida por los internautas del conocido buscador turístico TripAdvisor como la mejor playa de España en dos ocasiones y, además, un hecho objetivo es que técnicos en seguridad de playas ponen como ejemplo la de Muro para desarrollar sistemas de prevención en playas del Caribe.

Antoni Carrió es el coordinador de seguridad de las playas de Platja de Muro y el jefe de la Unidad Acuática de la Policía Local de dicho municipio, él explica que "nuestra experiencia se ha tomado como muestra y, particularmente, este año una especialista en seguridad estuvo explicando, y poniendo como ejemplo a Muro, ante el propio presidente de Costa Rica para los diseños de los planes de seguridad de las playas en dicho país".

El éxito de Muro no es fruto de la casualidad sino del arduo trabajo y la inversión. El Ayuntamiento de la localidad del norte de Mallorca gasta anualmente unos 400.000 euros en los programas de seguridad de las cinco playas de Platja de Muro. Cabe explicar que en realidad se trata de una sola playa de más de cinco kilómetros, pero que, precisamente para una mejor coordinación de los planes de seguridad se divide en cinco playas o sectores estratégicos.



Dispositivo



El operativo de seguridad se abre el uno de mayo de cada año y se cierra el 31 de octubre. Toda la extensión de la playa cuenta con 15 socorristas durante los meses de julio y agosto; el resto de meses dispone de 13.

Se incrementa el número en dos socorristas esos meses debido a la gran afluencia de usuarios. Estas dos personas de refuerzo se colocan en la playa del parque natural de es Comú. Precisamente esta playa cuenta con algunas peculiaridades dentro del operativo de seguridad que se utiliza. Precisamente porque es un parque natural tiene pocas entradas y salidas desde la carretera. Como tampoco hay hoteles o edificios próximos a la arena es muy difícil identificar el lugar exacto donde pueda ocurrir un percance y que los servicios de auxilio lleguen de forma rápida.

Para solventarlo se ha ideado un sistema de hitos situados cada 50 metros. Así, una persona que pida auxilio solo debe indicar ante qué hito se encuentra y los servicios de socorro acudirán por el lugar más próximo posible.

Pero además, se utiliza un sistema de colores como identificador del lugar en todas las playas. Las nueve torres de vigilancia han sido pintadas cada una de un color diferente. Una persona en apuros no tiene más que indicar el color de la torre más próxima para situar su posición a los servicios de salvamento.



Corrientes



Los técnicos de Platja de Muro llevan desde 2011 estudiando las corrientes de retorno. Cada vez que se produce una se analiza su intensidad, frecuencia, etc. Donde confluyen de forma más frecuente e intensa se han instalado boyas flotantes, en forma de gran H, para que los bañistas en apuros puedan asirse, o subirse a ellas. También se ha instalado un carrete de recuperación con 200 metros de cuerda para que un socorrista pueda acudir a por un bañista en apuros y el resto tirar de él.

Platja de Muro ha ideado una bandera específica, además de las típicas roja, amarilla o verde, para señalizar desde las torres cuándo se detectan corrientes de retorno. El servicio de socorristas finaliza cada día a las siete y por ello se retiran las banderas. Carrió explica que "puede haber gente que acuda pasadas las siete y por ello, en todas las entradas a la playa que pueda estar cerrada se colocan carteles indicándolo".

El año pasado Muro experimentó la vigilancia con drones. Carrió sostiene que "este año se está negociando la contratación. El servicio entraría en funcionamiento a partir de 2020.

Platja de Muro es también la única que dispone de una ambulancia municipal propia, situada en una base adjunta al centro de control y salvamento, y donde se encuentra también una enfermería equipada para intervenir inicialmente ante situaciones de emergencia médica.

Dispone también de servicios tan útiles como un hipoint. Es una cabina equipada con un escáner que analiza la cara del usuario y conforme a las condiciones de radiación solar que se den en ese momento le indica qué protección debe usar y cómo.



La Policía Acuática es una unidad pionera en Balears



Muro es el único municipio de Balears que dispone de una unidad anfibia de la Policía Local. El año pasado y el actual no está en funcionamiento debido a la escasez de personal. Antoni Carrió explica que "la unidad fue creada en 2013 y ha estado operativa hasta 2017. Está previsto que se vuelva a reactivar en cuanto se pueda contratar personal ya que la Ley Montoro impide en estos momentos ampliar la plantilla". Carrió agrega que "el nuevo concejal de Policía y la nueva delegada de alcaldía para Platja de Muro están por la labor y es muy posible que en breve se active de nuevo la unidad". La patrulla anfibia de la Policía Local sirve para dar apoyo legal a los socorristas e intervenir en los casos en que se requiera la presencia de una autoridad. Es también una herramienta muy útil para controlar la venta ilegal sobre la zona arenosa dada su gran movilidad ya que patrulla con motos acuáticas. Se puede coordinar perfectamente con las patrullas de tierra para actuar de forma rápida y precisa. No obstante, y haciendo gala de su vocación de ayuda, no lleva arma.