Un cisne negro se instala en las lagunas de Can Figuera

Voluntarios de la asociación GADMA, que llevaron a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en las lagunas de can Figuera (Binisalem), se encontraron con una sorpresa agradable: un cisne negro australiano nadando. Si bien, desde hace años, es muy común ver en la zona una gran diversidad de aves, algunas de las cuales no son propias de la comunidad, desde el colectivo ecologista no se explican cómo puede haber aparecido este ejemplar de cisne

Una posibilidad puede ser que se haya escapado de alguna finca cercana, pues la verdad es que se muestra sociable.



En todo caso, se trata de un tipo de ave cuyo pico es rojo, plumaje negro y que puede llegar a alcanzar una envergadura alar de hasta dos metros de longitud. Y cómo no, destaca por su elegancia y rapidez en desplazarse por el agua.

Voluntarios de la entidad ecologista Gadma recogen basura en las lagunas mientras el cisne australiano nada en ellas (círculo). JAUME CANUT