Más de 70 mujeres formarán un batallón de cristianas en Pollença para la Patrona

Ya se han inscrito más de 70 mujeres para integrar un batallón de cristianas que quiere pelear en el simulacro de moros y cristianos de la patrona de Pollença. De momento están negociando con el Ayuntamiento y la comisión de fiestas, pero tienen claro que "se trata de una comunicación puramente formal" puesto que nadie puede impedirles participar de la fiesta, como manifestó ayer a este periódico Marga Cifre, una de las portavoces del colectivo.

Las mujeres que reivindican el papel de guerreras se reunieron hace unos meses bajo el colectivo feminista la Mala Pècora. Entre algunos de los objetivos fijados se encuentra el de poder ser guerreras en el simulacro, puesto que históricamente han sido relegadas a papeles pasivos "cuando no como simples observadoras", matiza Marga Cifre.

El colectivo feminista la Mala Pècora presentará públicamente una propuesta para recuperar el papel activo de la mujer en el simulacro esta noche, a las 20 horas, en el Casal de Can Llobera de Pollença.



Precedentes



Bajo el lema de #JoTambéVullLluitar este grupo de mujeres propone recuperar aquello que se conserva por escrito sobre el simulacro más antiguo que se conoce, el de 1859, en que ya las mujeres participaban activamente en la batalla y en un papel destacado.

En el acto de presentación se explicará en que consiste la propuesta (indumentaria, lugar del combate, etc) y de qué manera se puede participar o apoyar. En el mismo acto también se podrán ver una serie de fotografías de este batallón femenino, realizadas por Antoni M. Rosselló, el fotógrafo que el año pasado ya hizo la exposición Patrona f. nom de dona con la cual se pretendía precisamente abrir el debate respeto la participación femenina al simulacro.

De momento las mujeres plantean su participación como guerreras, pero especifican que "la fiesta va más allá: hay toda una serie de prolegómenos como las elecciones, las reuniones, los preparativos donde las mujeres apenas tenemos protagonismo". Y, además, dejan caer que en un futuro no sería descabellado pensar que algún papel protagonista fuera desempeñado por una mujer. Marga Cifre dice: "¿Por qué no una Joana Mas? A fin de cuentas se trata de hacer fiesta y no una recreación histórica. De ser así debería cambiarse mucho la fiesta ya que para empezar no se celebra en la fecha correcta, ni fue una victoria cristiana tan rotunda".