Tomeu Cifre autoriza el incremento salarial a los socorristas de Pollença

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença), aseguró ayer ante el pleno de la corporación que se ha comprometido a abonar las facturas del concesionario del servicio de seguridad en las playas a pesar de que el contrato ya esté caducado. Estas facturas deben contemplar un aumento de sueldo para los socorristas para cumplir con la normativa vigente. Cifre aseguró que "se abonaran aunque se produzcan avisos de ilegalidad por parte de intervención. Prefiero eso a que se ponga en peligro alguna vida en nuestras playas por no disponer de un servicio de rescate".

Cifre denunció públicamente hace dos días que se ha encontrado con que el servicio de socorristas estaba en estado precario tras caducar hace dos años el contrato. El alcalde anunció que se convocaría un concurso urgente para proveer legalmente dicho servicio.

El actual alcalde manifestó que la situación le ha llegado heredada del anterior equipo de gobierno. La legislatura pasada gobernó Junts per Pollença con un pacto de izquierda.

Según fuentes del anterior gobierno, el año 2018 no se pudo licitar el concurso porque debía adaptarse a las instrucciones del Govern que suponían un fuerte incremento del sueldo de los socorristas. Como la situación de gobierno en precario no permitió tener aprobado el presupuesto en el mes de julio, no hubo tiempo material para formalizar un nuevo contrato la temporada pasada.

Para este año, se han cumplido ya tres meses desde que el anterior concejal de Medio Ambiente, Tomeu Cifre Bennàssar firmara el pliego de contratación para un nuevo concurso y se entregase a los servicios administrativos de Secretaria y Contratación. No obstante, en todo este tiempo no se ha sacado el concurso sin que ahora haya otra vez tiempo para licitarlo este año.

Por otra parte, se da la circunstancia de que ayer el consistorio felicitó públicamente a tres componentes del servicio de Salvamento que el lunes a las 21 horas reanimaron con éxito un hombre que apareció flotando en la playa de Llenaire. Este hombre, residente de 60 años, había sufrido una parada cardiorespiratoria mientras nadaba.

Fue sacado del agua por unas personas no identificadas, y los tres socorristas, que se encontraban fuera de horario de servicio, actuaron a título particular para salvar la vida de esta persona, haciendo maniobras de RCP mientras efectivos de la Policía Local se presentaron con equipación de oxigenoterapia y un DESA, actuando conjuntamente con los socorristas hasta que llegó una ambulancia. El hombre, fue evacuado una vez estabilizado al hospital de Inca.