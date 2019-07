Sarasola invierte 23 millones en un hotel de cuatro estrellas en Magaluf

El conocido empresario hotelero Kike Sarasola aterriza en Mallorca con un proyecto que supondrá una inversión de 23 millones de euros. Se trata de una reforma de dos edificios ubicados en Magaluf y que se convertirán en un único hotel de cuatro estrellas. Este proyecto ha sido posible gracias al acuerdo que ha alcanzado el grupo Blackstone, el mayor propietario de hoteles en España, y la empresa de Sarasola, Room Mate Hoteles.

Este nuevo hotel se llamará Pax Barracuda. Será un establecimiento de cuatro estrellas, que dispondrá de 391 habitaciones. El nuevo complejo tendrá una superficie de casi 20 mil metros cuadrados y creará 240 empleos de forma directa.

Sarasola explicó ayer que se ha sumado a este proyecto empresarial "porque me gustan los retos. Al igual que han hecho otros hoteleros, como es el caso de Escarrer, invirtiendo para mejorar la zona de Magaluf, también quiero colaborar en este proyecto". Su empresa, hasta ahora, se había dedicado solo a los hoteles boutique y no contaba con ningún establecimiento de playa. El hotel Pax Barracuda será el primero. "Hace ya tiempo que queríamos entrar en el negocio de los hoteles de playa. Visité la zona donde se ubican los edificios y me gustó la situación. Ha sido una decisión muy meditada pero me parece un proyecto apasionante", señalaba.

El hotelero no se siente preocupado por la imagen de turismo de borrachera que arrastra la zona donde va a situarse su primer hotel en Mallorca. "No me preocupa. Entre todos los hoteleros podemos cambiar la imagen de que en Magaluf solo vienen turistas de borrachera. Con esfuerzo conseguiremos mejorar la imagen de esta zona".

Hace tiempo que las obras de reforma ya se iniciaron y la previsión inicial es que en el mes de abril del año que viene el nuevo hotel abra sus puertas. El diseño del hotel de Magaluf será parecido a los otros establecimientos que dirige el fundador de Room Mate. En este caso el diseño corre a cargo del interiorista Jaime Beriestain. Además de señalar su pasión por Balears, Kike Sarasola asegura que su nuevo hotel estará abierto a todo tipo de clientes. "Me molesta que me pregunten si mi empresa hace distinciones con los clientes. Todas las personas son bienvenidas para que puedan disfrutar de los servicios que ofreceremos".

Diversidad de servicios



Dado el modelo de negocio de hotel turístico que emprende el grupo Room Mate, el nuevo hotel de Sarasola no se limitará únicamente a ofrecer a los clientes una habitación para pasar la noche. En el proyecto que se presentará el próximo año también se incluyen unos servicios complementarios de belleza, gimnasio, club infantil y actividades en las zonas de piscinas. Y, además, también se ofrecerá una amplia oferta gastronómica, que irá desde el bufets todo incluido hasta restaurantes a la carta.

En la empresa que dirige el empresario que se dio a conocer en el deporte de la hípica, el diseño representa un valor fundamental. Ahora mismo dirige 26 hoteles, repartidos por varias ciudades, con una oferta de unas 1.800 habitaciones. La cadena tiene previsto, además del proyecto de Magaluf, abrir otros diez hoteles. Por este motivo, siguiendo la política de expansión del grupo, Sarasola asegura que piensa continuar invirtiendo en Mallorca con la compra de nuevos hoteles y que entre sus proyectos también está el de abrir nuevos establecimientos en otras islas del archipiélago. Por ello, su apuesta por el hotel turístico de sol y playa no se limitará solo a gestionar el Pax Barracuda, sino que piensa embarcarse en otros proyectos para ampliar esta línea de negocio. Por ello, el empresario asegura que siempre está buscando edificios para reformar y convertirlos en hoteles.

Para Sarasola ha sido muy importante el acuerdo que ha alcanzado con la empresa Blackstone, por lo que representa trabajar con el grupo que se ha convertido en el principal inversor en hoteles vacacionales en España.