Pollença lleva dos años con el contrato del servicio de socorristas caducado

El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença), aseguró ayer que el municipio no tiene contrato en vigor con la empresa que presta el servicio de socorrismo en la playa. Cifre especificó que ha detectado que "hace dos años que caducó el contrato y desde entonces no lo hay en vigor".

El servicio de socorrismo es una de las medidas de seguridad imprescindibles para una playa para evitar problemas. El alcalde sostiene que es muy consciente de ello y que mantendrá dicho servicio a pesar de las advertencias legales. Mientras, los técnicos preparan una convocatoria urgente del concurso adecuada para proveer legalmente dicho servicio.

Cifre apunta que "las facturas que presenta la empresa que presta el servicio vienen acompañadas de un informe de Intervención en el que advierte de la ilegalidad, pero las firmo porque no puedo dejar sin seguridad a los bañistas".

Esta circunstancia ha creado algunos problemas como por ejemplo que la empresa no preste un buen servicio sabedora de que será desalojada en breve. Así en Cala molins, ni siquiera ha colocado torres de vigilancia y los socorristas prestan servicio desde un sombrajo improvisado con una lona a pie de playa.

El Ayuntamiento ha recibido muchas quejas por esta deficiencia ya que los vigilantes no pueden controlar adecuadamente.



Negocian que el hotel Cala Molins ceda un espacio en su terraza



La colocación de una simple lona sujeta a unos postes en la playa de Cala Molins, en la cala de Sant Vicenç, en lugar de una torre de vigilancia ha provocado numerosas quejas ante el consistorio. El alcalde asegura que es consciente de la situación y de la falta de seguridad que entraña la "inadecuada colocación de los socorristas".

Bartomeu Cifre explica que para intentar solventar de forma provisional la carencia se está negociando una solución con el Hotel Cala Molins. El establecimiento dispone de una concesión para ocupar un espacio público en una zona elevada de la playa. En ese lugar tiene instalada una terraza para sus clientes. El alcalde pretende que el hotel ceda un pequeño espacio donde ubicar a los socorristas hasta que se pueda proveer a la playa de una torre en condiciones. De esta forma los vigilantes podrían efectuar su labor desde un lugar con mejor visibilidad.