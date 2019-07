Un individuo fuerza vehículos en Alaró y se masturba en su interior

Esta mañana una vecina de la localidad de Alaró se ha vuelto a ver sorprendida por quinta vez tras encontrar su vehículo forzado, con sus pertenencias alborotadas y una nota en su interior en la que el individuo reconoce haberse masturbado dentro. El coche estaba aparcado en la calle Manyolas. Aunque esta vez no ha habido hurto, la vecina se ha encontrado con un papel en el que se leía "me he hecho un pajote, adivina donde guapa".

La vecina, preocupada por la situación, ha declarado que "Ya son cinco veces en la que me ocurre esto, y es muy preocupante que en este siglo no tengamos ni seguridad y estemos desamparados. Hay un depravado sexual y no se está haciendo nada".

Este hecho ocurrió también durante los meses de diciembre y enero en el que varios vehículos de la calle Manyolas y Joan Alcover, principalmente de mujeres, se vieron forzados y con el mismo modus operandi con el que se ha actuado en esta ocasión, dejando restos de semen sobre la tapicería. Aunque los hechos fueron denunciados a la Guardia Civil, aún no se ha dado con el culpable.

El alcalde de la localidad, Llorenç Perelló, afirma que "Esta mañana nos hemos hallado con este hecho y se ha puesto a disposición de la guardia civil que es el que lleva la investigación, el jueves tendré una reunión con el jefe coronel de la Guardia Civil para que se trate este tema en la mayor brevedad posible".