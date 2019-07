Becarios americanos, tras la pista del Pare Serra

Intercambio cultural. Ocho jóvenes de Estados Unidos y México participan en la sexta edición del programa impulsado por el Rotary Club Mallorca, que pretende que los estudiantes "respiren" y "vivan momentos únicos en el pueblo donde vivió el internacionalmente conocido como Evangelizador de California"

Gabriela Orozco, Mariana Valenzuela, Bradley Day, Lucas Brandon, Julia Sudol, Anna Elizabeth Martínez Sarai Betsabe Velarde y Sofía Parado son los ochos becarios americanos que durante estos quince días seguirán la pista de Juníper Serra. Se trata de la sexta edición del programa Becarios americanos impulsado por el Rotary Club Mallorca, que preside la Fundació Casa Serra. Durante estas dos semanas, los estudiantes "respirarán y vivirán momentos únicos en el pueblo donde vivió el Pare Serra". Así lo explica la profesora Catalina Font tras la recepción en el ayuntamiento de Petra de los alumnos que también conocerán "la actualidad mallorquina, su patrimonio histórico, cultural, artístico y económico", añade la patrona de la Fundació Casa Serra y delegada del programa, Maria Marquès. Hoy visitarán la Casa Pairal de Juníper Serra, el Convent y por la tarde serán recibidos por Tummy Bestard, presidente de la Associació Sant Juníper Serra.

"Para entender nuestra sociedad y nuestra cultura, hay que comprender toda la historia. Este programa me permitirá entender al Pare Serra y así comprender mejor mi ciudad", desgrana Bradley Day de San Diego. Desde Tijuana (México) Mariana Valenzuela se ha animado a sumarse a Becarios americanos con el objetivo de "conocer la cultura y la historia del pueblo del Pare Serra, además de saber el por qué de todo lo que hizo. Esta experiencia me aportará muchos aprendizajes y permitirá alimentarme del Pare Serra porque fundó una de las misiones más famosas de mi zona que son patrimonio mundial". Gabriela Orozco ya sabe en qué consiste el programa. Tres de sus primos ya han vivido la experiencia como becarios americanos en Petra. "Mi primo vino el año pasado y me motivó a apuntarme porque es un programa muy cultural que fomenta la convivencia y mis primas fueron de las primeras en venir", confiesa esta estudiante.

En estas seis ediciones ya son 48 los estudiantes que han seguido la pista del internacionalmente conocido como Evangelizador de California. La intención, aseguran los organizadores, es que el programa se consolide y ocho estudiantes mallorquines puedan visitar California.