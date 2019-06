Sant Joan 2019: Manacor se queda sin la magia del 'vimer'

T.O

Este Sant Joan será un tanto extraño. Y es que faltará una de las tradiciones más arraigadas del 24 de junio en la Part Forana. El gran día de la purificación se pospone. Los niños y niñas ya no pasarán este lunes por el mágico vimer del Hort des Correu de Manacor para decir adiós a sus hernias. La finca es propiedad de la familia Servera, de las Coves del Drach, pero este ritual se conservaba gracias a la familia Sureda-Sunyer.

Este año, la emblemática tradición no se cumplirá porque Bàrbara Sunyer de 84 años ha dejado la finca tras décadas dedicada a la explotación agrícola. Así lo avanzaba la revista Cent per Cent, que señalaba la disposición de los propietarios de recuperar este ritual si hay alguna persona que lo conozca y quieran retomar la costumbre. Y es que este ritual no es simplemente pasar a los niños por las ramas del vimer el día de Sant Joan, conlleva todo un trabajo de preparación y además los árboles se deben cuidar durante todo el año. Su cuidado constante es clave.

Cabe recordar que la mágica costumbre del día de Sant Joan aprovecha los primeros rayos del alba, unos rayos purificadores que según muchos vecinos sanan a los pequeños aquejados de hernias. Proyectados los primeros rayos, los niños pasan desnudos por el vimer. Las ramas cortadas vuelven a ser unidas con hilo de rafia para finalmente cubrirse de barro de alfarero. Se trata de un proceso ancestral cuyo fruto mágico se desvela unas semanas después, por Sant Jaume, si el corte vuelve a unirse quiere decir que el pequeño ha sanado.

Este Sant Joan no habrá vimer pero sí el Sol que balla en Sant Joan, que arrancará la jornada con una actividad multideportiva en la Plaça Constitució y las tradicionales carreras de cintas. Tras la misa solemne, el municipio vivirá uno de los momentos más esperados: el baile de Sant Joan Pelós y el del Corb de Sant Nofre, que estará acompañado por los Xeremiers de Sant Joan. Los músicos de Aires de Pagesia serán los encargados este lunes a partir de las 21 horas de tocar la melodía de Sant Joan Pelós.

Felanitx también disfrutará a partir de las 18 horas del baile de Sant Joan Pelós, un baile que arrancará de la calle Santanyí y completará su habitual recorrido con la entrega de coloridos claveles.

Y del Pelós de Sant Joan y Felanitx, al Pelut de Sant Llorenç, que este lunes a las 19.30 horas celebrará una misa con el tradicional baile de Sant Joan Pelut. Al finalizar, los dimonis recorrerán las principales calles del municipio junto als Sonadors de Sant Joan. No faltará en esta fiesta tan sentida Sa Xarabanda.