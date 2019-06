«Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, a requerimiento de D. Antoni Campins Santucci, y en cumplimiento de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Palma, se procede a publicar el siguiente texto:

El Ayuntamiento de ses Salines nunca llegó a reclamar 100.000 euros al arquitecto Campins "por los perjuicios causados a raíz de las modificaciones unilaterales que hizo del proyecto del aparcamiento de la escuela pública de la Colonia de Sant Jordi", pese a ser así publicado por este periódico en varias ocasiones. El Ajuntament no encontró ningún funcionario dispuesto a instruir el citado expediente de reclamación patrimonial, ni entre los suyos propios ni entre los del Consell de Mallorca ni del Govern Balear. Ahora las pretensiones del Ayuntamiento se han topado de frente con la dura sentencia del pasado 5 de octubre del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Palma que considera que la sanción disciplinaria no es conforme a derecho, condenando en costas a la administración.

La sentencia no da crédito a los argumentos de la administración que defiende que las modificaciones se realizaron sin consentimiento del equipo de gobierno "contamos con, al menos, un acta de reunión firmada por el regidor de urbanismo, que también declaró que pasaba diariamente por la obra, con lo que si se realizaron modificaciones sin su consentimiento no se entiende porqué no aparece en el expediente administrativo rastro alguno de dicha disconformidad y, al contrario, da el visto al informe de fecha 20 de mayo de 2014, sin reserva alguna", afirma la sentencia.

Por otro lado, el propio perito contratado por el Ayuntamiento (Juan Antonio Llobera), que detectó la modificación de 14 partidas del proyecto, señaló que 12 de ellas "fueron causadas por un defecto de proyecto", siendo que las otras dos no tenían suficiente consideración de modificación esencial. El arquitecto redactor del proyecto fue Joan Serra Burguera, socio del alcalde Bernat Roig en la redacción del Catálogo de Patrimonio Municipal. El Ayuntamiento licitó por error un proyecto diferente al presentado para la subvención.

Según se desprende del acta de 9/2/2015 de la comisión de seguimiento de la subvención de las obras, formada por miembros del Govern Balear y responsables del Ajuntament de ses Salines (La alcaldesa Maria Bonet y el regidor de urbanismo Juan Rodríguez) el proyecto adjudicado no se corresponde al proyecto aprobado para la subvención: "Examinat aquest projecte, s'ha pogut comprovar que no coincideix amb el projecte presentat a la comissió de seguiment", "hi ha canvis a les diferents partides i també per exemple a l'apartat dels fanals urbans i bancs es passa de tenir 12 unitats a tenir-ne 8". Según la misma acta "Els representants de l'Ajuntament de ses Salines no saben explicar perquè no s'ha remès a la comissió el projecte licitat", por lo que seguidamente se acordó paralizar el pago de las certificaciones. La junta de gobierno cuyos miembros junto con el secretario Jaime Perelló eran los mismos de la junta de contratación que licitó un proyecto diferente al presentado, no asumió responsabilidad alguna, en cambio optó por responsabilizar disciplinariamente a los directores de obra.

Desviación de poder y responsabilidades penales

La sentencia judicial concluye la existencia de desviación de poder por parte del Ayuntamiento: "La finalidad de la apertura del expediente y las consiguientes sanciones no tienen por finalidad corregir una conducta inadecuada de los técnicos municipales, sino apartar a éstos de sus funciones ante el clima de confrontación que la posición de las partes comporta", lo cual deja en una situación difícil a quien ha sancionado duramente a dos funcionarios sin justificación suficiente. La ex alcaldesa Maria Bonet tiene dos causas penales abiertas, una por permitir la ampliación de un hotel sin licencia y otra precisamente por abrir expediente disciplinario contra los dos funcionarios. El actual alcalde Bernat Roig por su parte tiene abierta una causa penal por supuesto delito de injurias y calumnias contra el arquitecto Campins. La reciente sentencia deja las puertas abiertas a nuevas exigencias de responsabilidad penal.