El PP recuerda que fue el primero en impulsar el plan de usos para la Comuna de Lloret

El PP recuerda que fue el primer partido en hacer un plan de usos para la Comuna de Lloret. "La gestión para elevar el plan a normativa la inició el PP, no Endavant Lloret", asegura su portavoz, Mateu Català, que invita al equipo de gobierno a "ser un poco más humildes" y reconocer "el trabajo hecho anteriormente". También critican que el GOB quiera ponerse "medallas" en este tema cuando no han dicho nada de "los parkings en zona no urbanizable de la Comuna".