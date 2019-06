El número dos del PP de Andratx, Jaume Porsell, deja el Ayuntamiento

Un histórico del PP de Andratx, Jaume Porsell, quien llegó a ser alcalde del municipio y que el 26M concurrió como número dos de la lista encabezada por Estefanía Gonzalvo, ha comunicado que da un paso al lado y abandona el Ayuntamiento.

Así lo ha comunicado en un escrito publicado en las redes sociales, en que asegura: "Hoy se acaba una etapa de mi vida. Una etapa enriquecedora, de lucha, de trabajo, de aprendizaje, para mi querido pueblo de Andratx. Momentos inolvidables, de risas, también de lloros, pero, sobre todo, trabajo".

"He compartido momentos con gente entrañable, luchadora, trabajadora, dedicada a Andratx. Son compañeros que han llenado mi corazón. Siempre [han estado] a mi lado ayudándome y dándome apoyo", argumentó Porsell, quien tuvo palabras de agradecimiento para Estefanía Gonzalvo, Anabel Curtó, Encarna Rodríguez, José Ramón Baeza y Joan Forteza, entre otros.

"No me quiero olvidar de todo el funcionariado del ayuntamiento, profesionales que me han ayudado en todo momento", agregó

El anuncio de Porsell se produce el día después de que se formalizase que el PP quedará fuera del gobierno municipal después del acuerdo alcanzado por sus socios hasta la pasada legislatura, El Pi, con PSOE y Més.



Aclaración del PP

Precisamente, los populares negaron este viernes que llegasen a ofrecer a Katia Rouarch (El Pi) los cuatro años de alcaldía a cambio de pactar.

"Ofrecimos un pacto acorde a nuestro programa y con el único objetivo de mejorar la vida de los andritxoles.

Este pacto no ha llegado a buen término, a pesar de los esfuerzos realizados por este partido, por este equipo de personas. Ahora nos toca trabajar desde la oposición con un único objetivo :velar por los intereses de los ciudadanos andritxoles", señaló Gonzalvo.