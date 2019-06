Martí Torres será el alcalde de Santa Margalida durante el primer año

El PP y Convergència-El Pi han llegado a un acuerdo para seguir gobernando el municipio de Santa Margalida en coalición. En virtud del pacto la alcaldía se repartirá entre los dos cabezas de lista de ambas formaciones políticas.

Martí Àngel Torres (PP) será quien ocupe el sillón presidencial de la sala de plenos durante el primer año de legislatura. Joan Monjo, actual alcalde y cabeza de lista de Convergència-El Pi, ostentará la vara municipal los tres últimos años de legislatura.

Monjo se ha reservado el cierre de la legislatura en virtud de su resultado electoral pues fue el vencedor en los comicios de día 26 de mayo.

El acuerdo no ha sido aún cerrado del todo pues quedan unos pequeños flecos por discutir, según afirmaron ayer fuentes cercanas. Si ha trascendido que la concejalía de Turismo y la delegación de alcaldía para Can Picafort seguirá en manos de Convergència-El Pi, en la persona de Eugenio Garrido. No obstante, La edil del PP, Rocio Romero, auxiliará en dicha delegación a Garrido.

La apuesta de populares y regionalistas es la de un pacto continuista. Suma, que integra a PSOE e Independientes, así como Can Picafort Unit, quedarán en la oposición.