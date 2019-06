El GOB denuncia ante Costas unas supestas obras ilegales en Cala Tuent

El GOB ha denunciado ante la Demarcación de Costas, unas obras de remodelación y ampliación al embarcadero de Cala Tuent (Escorca) que se encuentran actualmente en ejecución. Unas obras que necesitan previamente la tramitación y el otorgamiento de una concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, según los ecologistas.

"Dado que no consta que se haya tramitado ni otorgado ninguna concesión en relación a esta ocupación por obras, todo hace sospechar que su construcción es claramente ilegal", dicen.

El motivo de la remodelación y ampliación del embarcadero no es otro que facilitar el embarque de los pasajeros para las empresas de barcas dedicadas a la realización de excursiones turísticas desde el Puerto de Sóller a sa Calobra y que ahora vuelen ampliar la oferta a la playa de Tuent. "Lo que hasta ahora era una playa tranquila y familiar en el corazón de la Serra de Tramuntana, con estas actuaciones presuntamente ilegales, tiene el peligro de convertirse en otra zona masificada de la costa. Además la presencia constante de estas "golondrinas" son un peligro por los bañistas", manifiesta el GOB. "Por eso solicitamos que se investiguen estas obras y se nos informe si los promotores disponen de las autorizaciones y concesiones pertinentes para estas actuaciones", indica.

No obstante, el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, ha mostrado su estupor ante la denuncia y manifiesta que "el Ayuntamiento de Escorca es el titular de la concesión del muelle de Cala Tuent por lo que tiene todas las autorizaciones pertinentes". Solivellas explica que la reforma y ampliación que se lleva a cabo obedece a cuestiones de seguridad "puesto que se han producido algunos accidentes debido al mal estado de las tablas".

La reforma cuenta con un proyecto de rehabilitación aprobado y además se amplía levemente para darle mayor seguridad. Solivellas indica que "no se petende masificar la visita al lugar puesto que las barcas llevan años ofreciendo la excursión al lugar; es decir ya van allí, no se crea nada nuevo". Pero lo que es más importante es que "el muelle es una via de evacuación de la cala para casos de emergencias. es un punto donde podrían ser evacuadas rápidamente muchas personas por mar en caso de incendo, por ejemplo", apunta el alcalde.