Catalina Soler (PP), dispuesta a asumir la alcaldía en minoría si no hay acuerdo de la izquierda

Catalina Soler (PP), dispuesta a asumir la alcaldía en minoría si no hay acuerdo de la izquierda

La líder del PP de Felanitx, Catalina Soler, anunció este sábado que da por cerradas las negociaciones postelectorales con El Pi, después de no alcanzar un consenso con este partido a pesar de que el Partido Popular le ofreció los cuatro años de alcaldía.

En una rueda de prensa, Soler emplazó a PSOE, Bloc y El Pi a ponerse de acuerdo, les instó a "dejar de hacer un juego de trileros" y reclamó que se pongan a "trabajar ya" para resolver los acuciantes problemas que sufre el municipio en materia de seguridad, limpieza y actividad turística.

En todo caso, la dirigente popular dejó abierta la posibilidad a que el PP asuma la alcaldía en minoría en el pleno de constitución del Ayuntamiento del próximo sábado si la izquierda no llega a un acuerdo de gobernabilidad.

"Si hemos de entrar a gobernar en minoría, no nos quedará más remedio que hablar con el resto de las fuerzas políticas para ver si alguno se incorpora a este proyecto", manifestó.

Soler empezó su intervención ante los medios afirmando: "El PP quiere manifestar que da por cerradas todas las negociaciones con posibles socios. El pasado jueves tuvimos una reunión con El Pi y le entregamos un acuerdo de gobernabilidad. El PP ofreció incluso cuatro años de alcaldía a El Pi, con 10 puntos programáticos, con la condición de que la primera teniente de alcaldía fuera para el PP".

Según su versión, la formación regionalista declinó esta oferta. "El Pi nos dijo que no, que no pactarían nunca con Vox ni aceptarían su voto. El PP ya asume que se va a la oposición y que hará el trabajo que le corresponde. Pedimos que El PI, Bloc y PSOE no hagan de trileros de Felanitx. Hoy en Felanitx hay un hotel cerrado con 130 familias sin trabajo, mientras ellos negocian sillas y pactos. Tenemos Felanitx con falta de seguridad, nunca había habido tan poca policía como esta temporada. Que dejen el juego de trileros. Que hagan trabajo", aseguró.

Cuando se le preguntó cuáles eran esos puntos programáticos que habían presentado a El Pi, Soler los enumeró: "Conseguir una bajada impuestos del 10%; aprobar el plan general; desarrollo del polígono cuatro; poner orden al urbanismo ante el desorden que hay hoy en día, en que tarda tanto una cédula de habitabilidad; acabar la plaza de Cas Concos; la pista de atletismo; policía local, refuerzo plantilla; limpieza global de todo el municipio, quitar hierbas, limpiar bien, que se vea que Felanitx está limpia (s'Horta, el Port y Cas Concos); hacer dos viales de circunvalación".