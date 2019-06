El IES Calvià gana el concurso de vídeos para concienciar contra las toallitas en el inodoro

'Think' se inspira en el programa 'La hora de Alfred Hitchcock'.

'Think' se inspira en el programa 'La hora de Alfred Hitchcock'.

El audiviosual #Think, realizado por Mavi Uyar e Isabel Mulet, alumnas de 3º de ESO del IES Calvià, ha resultado ganador del concurso de vídeos 'No alimentes al monstruo', convocado por Calvià 2000 con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el problema que suponen las toallitas húmedas que se echan al inodoro o por el desagüe, junto con otros residuos sólidos que no se tendrían que desechar por esta vía.



El fallo se ha dado a conocer este viernes, Día Mundial del Medio Ambiente. El segundo premio se ha otorgado al vídeo #LaConcienciaMoral, dirigido por Victoria Martín y Ferran Bernat, estudiantes de 1º de Bachillerato del IES de Bendinat; y el tercero, a #CadaToallitaCuenta, en el que participan Sasha Cammarata, Ángel Fernández e Iker Artigao, también del mismo curso de este centro educativo.

1.000 euros en premios

El primer puesto del Jurado, integrado por personas de la empresa pública, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, y de Cruz Roja, consiste en un premio de 400 euros. Para el segundo puesto se otorga un premio de 300 euros, y de 200 euros para el tercero. Además de estos premios del Jurado, #Think ha ganado el premio por votación popular, de 100 euros.

La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento de Calvià la próxima semana. La prohibición de tirar toallitas húmedas y otros residuos sólidos al inodoro y desagües está contenida en la ordenanza municipal reguladora de la red de saneamiento en suelo urbano, que contiene un listado de buenas prácticas de uso de la red.

En 2018, el área del ciclo del agua de Calvià 2000 realizó 2.377 actuaciones de retirada de residuos y reparaciones extraordinarias en estaciones de impulsión, depuradoras y redes, con un gasto total de 368.191 euros, atribuibles al mal uso de la red de saneamiento