Variedad de actos por el Día del Medio Ambiente en Son Servera

Toda una serie de municipios de Mallorca organizan esta semana actos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. El consistorio serverí destaca la reciente celebración del Firó de Medi Ambient. Hubo productos locales, ecológicos y sostenibles; jornada de limpieza en la zona de la Estació; proyección previa del documental Out of plastic, etc. Hasta este próximo viernes, día 7, habrá actos diversos.