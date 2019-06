PP y Ciudadanos apuran las reuniones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Sineu

A medida que pasan los días parece más claro que el ayuntamiento de Sineu será gobernado por un pacto de derechas durante los próximos cuatro años. El PP, partido que ganó los comicios, pasando de tres a cinco regidores, y Ciudadanos, formación que obtuvo un representante en el pleno y tiene la llave de la gobernabilidad, han celebrado ya diversos contactos y están cerca de alcanzar un principio de acuerdo.

En este sentido, el candidato de Ciudadanos y exalcalde por el PP Pere Joan Jaume, explicó ayer que hasta el momento solo se ha reunido con los populares porque Gent per Sineu, la formación progresista que ha gestionado el Consistorio durante los últimos cuatro años, aún no se ha puesto en contacto con él para sondear las posibilidades de un posible acuerdo. Por este motivo, Jaume cree que en la actualidad el acuerdo con el PP está mucho más cerca de materializarse, aunque precisó que "todavía no hay nada cerrado" y que aún deben verse las caras para seguir hablando.

De hecho, algunas fuentes aseguraban ayer que ya se habrían acordado algunos cargos del futuro equipo de gobierno, aunque tanto Jaume como el candidato del PP, Tomeu Mulet, lo negaron.

El alcaldable popular también apuntó que "todavía no hay nada hecho", aunque admitió que las negociaciones están en marcha y "hay buena sintonía" entre ambas formaciones. "Primero hay que hablar de un programa para el pueblo, y luego ya hablaremos de áreas de gestión, dedicaciones y alcaldía", añadió Mulet.

Por su parte, los afiliados de Gent per Sineu tenían previsto celebrar una asamblea ayer por la noche para valorar los resultados electorales, que no han sido buenos para la formación progresista, y debatir sobre la posibilidad de intentar un acuerdo con Ciudadanos y PSOE. En el seno del partido existe un abierto debate sobre la conveniencia o no de agotar todas las posibilidades para lograr un pacto con el partido naranja. Algunos son partidarios de intentarlo, mientras que otros lo descartan y abogan por ir a la oposición.