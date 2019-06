Lluís Enric Apesteguia: "Llegamos tarde para parar este Petit Deià, pero no para muchos otros Petits Deià"

Alcalde electo de Deià. Después de varias legislaturas en la oposición, Lluís Apesteguia (Deià, 1985) se convierte en el primer alcalde de izquierdas de la historia de Deià tras imponerse en las elecciones del domingo con una mayoría de casi el 70 por ciento de los votos

P Llega a la alcaldía demasiado tarde para parar Petit Deià.

R Llegamos tarde para parar este Petit Deià porque deberían haberse reformado las normas subsidiarias desde hace años, pero estamos a tiempo de parar muchos otros Petits Deià que todavía hay pendientes, y esa será una de las primeras medidas, cambiar las normas subsidiarias para vincular el crecimiento de Deià a sus necesidades y no a la especulación.

P ¿El rechazo al proyecto ha tenido algo que ver en su victoria?

R Creo que ha reforzado la evidencia de la necesidad de un cambio en Deià, de no planear Deià en base a los intereses de una minoría y vincularlos a una mayoría. Fue un ejemplo visual.

P Durante estos años ha formado parte del Govern y del Consell mientras se levantaba Petit Deià. ¿No se podía hacer más?

R Creo que no. Si lo hubiera creído hubiera intentado que hicieran más. Si hubiera sido posible se hubiera intentado parar, pero las competencias urbanísticas son del ayuntamiento. Se debían a las normas. Ahora nos tocará dar el final de obra a esta urbanización y seremos escrupulosos al decir si cumplen la normativa, quiero comprobar que se ciñen estrictamente a las normas. Pero poco había a hacer desde más arriba.

P Ahora usted plantea recalificar suelo para la construcción de viviendas de alquiler social. ¿Deià todavía va a crecer más?

R Debe crecer, pero diferente. Debe crecer atendiendo las necesidades de la población y no en base a un negocio. Deià no escapa del capitalismo y la normativa urbanística municipal tiene que paliar sus efectos. Si hay que crecer para que la gente pueda quedarse a vivir en Deià, lo apoyaremos. Si hay que crecer para que unos hagan negocio, estaremos en contra.

P Ha prometido rebajas en el IBI a quien alquile a residentes. ¿La restricción al alquiler turístico no ha solucionado el problema del acceso a la vivienda en Deià?

R La regulación final es buena para Deià, lo que llegó tarde. Tenemos dos plazas turísticas por cada habitante, lo que socialmente no es soportable. Deià no puede ser un gran resort. Queremos que vengan turistas, pero que sea para su gente. Tenemos barrios enteros vacíos gran parte del año. Ahora tenemos que favorecer que viviendas que fueron puestas en alquiler turístico en su día vuelvan a destinarse a alquiler residencial.

P Los accesos por carretera a Deià han sido una de las imágenes de la Mallorca saturada.

R Necesitamos una reflexión sobre las carreteras de la Serra, que por sus características tienen unas limitaciones y debe haber una regulación: del número de camiones que pasan, de autobuses, de su tamaño, de grupos de ciclistas, del número de los coches que circulan... Evidentemente eso no depende del Ayuntamiento. En eso deberán implicarse el Consell y la DGT.

P ¿Hay que cortar el tráfico a la Cala igual que en Formentor?

R Creemos que vincular el número de coches que bajan a las plazas de parking que hay debería haberse hecho antes. No se hizo de la manera más efectiva y hay que aproverchar el proyecto de Smart Mallorca, para que sea con un sistema digitalizado, moderno.

P ¿Pero no impedirá el acceso de coches hasta la Cala?

R No, de momento no. En el pueblo tampoco tenemos aparcamiento, así que eso sólo colapsaría más el núcleo del pueblo.

P¿En qué notarán los vecinos tener por primera vez en su historia un alcalde de izquierdas?

R La gente nos ha votado de manera transversal pero sabiendo cuál es nuestro perfil ideológico, sabiendo que queremos limitar la acción de la especulación o que queremos establecer ayudas para los más jóvenes. Somos un ayuntamiento muy rico pero también con muchos problemas por nuestra configuración y hay que actuar.

P ¿Su mayoría absoluta es una mayoría absoluta de Més?

R No, Agrupació Deià no es Més. Participamos gente de Més como de otros partidos de la izquierda.

P¿Ser alcalde de Deià basta para ser un barón de Més?

R No, no hay baronías en Més. Es un lenguaje de otro partido.

P Tras los resultados de Més el 26M, ¿ve un acierto haber desistido de ir en listas y centrarse en ser alcalde de Deià?

R Hubieran sido los resultados los que hubieran sido, habría hecho bien, porque era de lo que tenía ganas.

P Se habla de hacer autocrítica. ¿Qué se ha hecho mal en Més?

R Hay que hacer una autocrítica serena para no repetir errores. Cuando pierdes un tercio de tus votantes, ese votante te está enviando un mensaje. Hay circunstancias ajenas a Més como el llamado 'efecto Sánchez' pero eso no lo explica todo. Hay que analizar la política de comunicación, el trabajo de implantación sobre todo en el área metropolitana y si en la negociación del Pacto en 2015 Més se dotó de capacidad de visualizar que lo que ha hecho este Govern era gracias a ellos. Yo he sido miembro de la dirección de Més, del Govern y del Consell, con esto no estoy evitando la autocrítica.

P ¿Alguien debe asumir responsabilidades por los resultados?

R Es pueril intentar echar toda la culpa en una persona, ya que todos hemos contribuido en que las cosas hayan ido así como han ido. Pero en la reflexión por hacer habrá que pensar en los liderazgos del futuro.

P Fue uno de los negociadores de Més en el relevo en Turismo. ¿Será uno de los negociadores del nuevo Pacto?

R Lo que decida Més. A mí negociar me gusta, creo que se me da bien llegar a consensos, pero Més elegirá el equipo negociador

P ¿Cree que Més debe repetir al frente de la Conselleria de Turismo en el nuevo Govern?

R Si la pregunta fuera si nos equivocamos al coger Turismo en 2015, porque hay quien dice que sí, creo que no. Hemos demostrado que Més está capacitado para llevar cualquier área y que lo puede hacer bien. Ahora, dependiendo de cuál sea la nueva configuración del Govern y de cómo se refleje la pluralidad de la mayoría de izquierdas dependerá de qué consellerias debemos llevar. No creo que Turismo deba ser la prioritaria, pero tampoco lo descartaría.

P Viendo los resultados, Turismo no les ha dado ningún rédito.

R No sé qué área le ha dado réditoy cuál no. Al final se hace una valoración global de Govern. Salvo algunos errores, como no haber hecho una moratoria de plazas mientras se hacia la ley, creo que la gestión en Turismo ha sido muy positiva, la mejor en la historia.