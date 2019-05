Vuelven las fiestas sobre las dunas protegidas de es Trenc

El Parc Natural de es Trenc vuelve a ser víctima de abusos. Hoy mismo, en las dunas protegidas de este paraje, Terra Ferida ha podido captar cómo se está montando una carpa y se está instalando diverso material para celebrar algún tipo de fiesta, presumiblemente una boda.



No es la primera vez que la entidad denuncia y documenta la celebración de fiestas en el Parque Natural. El frágil sistema dunar de este arenal soporta no solo la visita de millones de turistas, si no también las acciones abusivas de desaprensivos que no tiene en cuenta la protección de que goza el entorno.



El junio de 2018 Terra Ferida difundió la celebración de una fiesta en es Trenc. En un hilo de Twitter la entidad recuerda este caso. En aquella ocasión no faltaron las carpas, la irrupción de un vehículo 4x4, música a todo volumen e incluso, un dron.



Según relata la entidad, la organización de estos eventos no es cosa de particulares o espontáneos sino de empresas que sacan un provecho económico de la actividad.





Dos años de Parc Natural

Como recuerda Terra Ferida:, son frágiles,. De ellas depende la playa, a la playa vamos todos y de ella vive mucha gente. Que todo ello sirva para que las dunas de es Trenc sean un verdadero Parque Natural".El Parc Natural des Trenc cumplirá el próximo mes dos años., el Parlament aprobó el proyecto de ley de declaración del parque natural marítimoterrestre Es Trenc-Es Salobrar de Campos. Fue defendido por el conseller de Medio Ambiente,, como "una nueva etapa llena de retos importantes" que "cierra la puerta a la especulación".Seis meses antes,, el Govern aprobó el proyecto de Ley de declaración del Parque Natural Marítimo Terrestre del Trenc-Salobrar de Campos, que fue remitido al Parlament para su aprobación. En su momento el conseller de Medio Ambiente, Vicenc Vidal, explicó que el ámbito de protección sería de 3.673 hectáreas, de las que 2.225 son marinas y 1.448 terrestres.Según esas informaciones, el Parque tendríacon una capacidad máxima de 1.500 vehículos, que se habían de completar con transporte público.