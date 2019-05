Los profesores del colegio Voramar de Can Picafort exigen el nuevo centro

El personal docente del colegio público Voramar de Can Picafort ha firmado hoy un manifiesto en el que exige "diligencia y voluntad resolutiva" para iniciar la construcción de la nueva escuela en el núcleo costero, porque "con la educación no se juega".

Con el fin de no politizar esta cuestión, los profesores han esperado a que finalizara la campaña electoral y las elecciones municipales para hacer público el manifiesto firmado hoy, en el que lamentan el retraso acumulado en la ejecución del nuevo colegio de Can Picafort, una reivindicación histórica todavía no resuelta por la administración educativa.

"Los profesores del CEIP Voramar hace trece años que oimos hablar de la escuela nueva y todavía no ha llegado", denuncian. Recuerdan que la primera aula prefabricada fue instalada en el patio del colegio en 2006. "Nos dijeron que era una medida provisional porque se iniciaría la construcción del nuevo centro, pero a día de hoy no solo tenemos el centro, sino que ya vamos por la cuarta aula prefabricada", aseguran. Asimismo, el colegio Voramar está "pensado para dos líneas educativas, pero en realidad tenemos tres y cuatro, y todo ello se ve agravado por unas ratios muy elevadas y una diversidad de alumnado y familias muy importante".

"Durante todo este tiempo se han sucedido declaraciones, reuniones, actos, presentaciones de unos y otros hablando de proyectos, documentos y otros temas para después asistir, incrédulos, al paso de los años sin que se cumpla el inicio de la construcción de la nueva escuela", lamentan antes de recordar que los terrenos están disponibles desde el año 2013, pero "el inicio de las obras se retrasa sistemáticamente".

Por último, explican que los profesores quieren "ofrecer una educación pública de calidad". "Queremos que los alumnos no tengan que estudiar en barracones de plástico, que tengan biblioteca, laboratorio, aula de inglés, un baño en condiciones, que puedan salir al patio y hacer educación física en un espacio cubierto cuando llueve y tengan que comer y hacer refuerzos por los pasillos", apuntan. "La escuela no es un capricho, es un derecho fundamental y una urgencia".