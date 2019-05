Agentes de Medio Ambiente paralizan la celebración de una boda en es Trenc

Nueva agresión al sistema dunar del parque natural de es Trenc. Una empresa privada ha organizado esta tarde una boda en el arenal protegido y ha instalado material diverso para celebrar una fiesta. Todo ello sobre las dunas, un sistema frágil que se encuentra en recuperación y por el que está prohibido transitar. Terra Ferida ha dado la voz de alerta en sus redes sociales.

Enterados de la situación, Agentes de Medio Ambiente se han desplazado a la zona para constatar que se estaba llevando una actividad no autorizada y, por lo que parece, incumpliendo la normativa ambiental ya que no está permitido transitar por las dunas. Se ha procedido a identificar al promotor del evento y se ha exigido el desmantelamiento de las instalaciones. Los Agentes han levantado acta de sanción.

Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, recuerda que ya se había tenido constancia de la celebración de bodas en es Trenc durante el pasado verano, aunque en esa ocasión no se pudo realizar la intervención. "Es Trenc, históricamente, ha sido un lugar en el que se han llevado a cabo este tipo de actividades", ha señalado Mir en referencia a las multitudinarias fiestas que se organizaban en la playa. Sin embargo, recuerda que ahora la zona es Parque Natural y que no se puede realizar ningún tipo de actividad sin la autorización de Medio Ambiente, mucho menos si se trata de una actividad comercial.

En este sentido Miquel Mir ha declarado que no es que no se pueda hacer nada en los parques naturales, pero sí ha insistido en que se debe solicitar autorización. Los técnicos de medio ambiente son los encargados de analizar las solicitudes y determinar si pueden llevarse a cabo.

En el caso de la boda que se iba a celebrar hoy, no se había solicitado permiso alguno. El hecho de que la actividad se llevara a cabo en una propiedad privada no cambia las cosas. "La propiedad incluye una franja que está en el dominio público marítimo terrestre y es ahí donde se estaba celebrando el evento", explica Mir quien ha añadido que aun siendo una propiedad privada "hay actividades que por normativa ambiental no se pueden realizar sin permiso, mucho menos se trata de una actividad comercial".

Miquel Mir ha elogiado la pronta actuación de los agentes y ha insistido en que lo importante es hacer pedagogía y transmitir que es Trenc es un parque natural que hay que proteger. A los promotores privados les recuerda que el paraje no es un "parque de atracciones".