Turismo ordena el cierre del agroturismo de Joan Monjo en Muro por incumplir la ley

La conselleria de Innovación, Investigación y Turismo del Govern ha cancelado la inscripción en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos de Mallorca del agroturismo Sa Talaia Blanca, ubicado en el municipio de Muro y propiedad del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència-El Pi), por no cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Turismo mediante los que al menos un 50% de las edificaciones que forman parte de un agroturismo deben ser anteriores al año 1960.

La resolución de la dirección general de Turismo, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también ha sido remitida al ayuntamiento de Muro, que no podrá conceder al agroturismo de Monjo la licencia de actividades y, en consecuencia, no podrá comercializar el negocio turístico, explotado por la entidad Jujuy S. L., entidad de la que el propio alcalde de Santa Margalida era el administrador único hasta hace pocos meses, cuando pasó a estar a nombre de una hija suya.

La resolución publicada en el BOE especifica que "no ha sido posible la notificación" directa al interesado, por lo que mediante el anuncio en el boletín oficial "se notifica a las personas físicas o jurídicas interesadas que se ha dictado resolución por la cual se cancela la inscripción de la actividad turística de agroturismo" a la citada finca de Muro. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. También se puede interponer un recurso contenicoso-administrativa directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears en el plazo de dos meses desde la notificación.

Fuentes de la conselleria de Turismo explicaron que se ha denegado la declaración responsable del inicio de la actividad turística al establecimiento de Monjo, por lo que, sin este requisito, el agroturismo no puede disponer de licencia de actividades que concede el Ayuntamiento, en este caso el de Muro, que "está obligado a cerrar el hotel".

La dirección general de Turismo ha denegado la citada declaración responsable después de que el alcalde Monjo intentase legalizar unas obras sin licencia que ejecutó en el agroturismo a mediados del año 2017.

Obras sin licencia



Tal y como publicó este diario en su día, Monjo realizó trabajos sin autorización en cuatro edificaciones del complejo turístico, adquirido en 2016. Según el informe que realizó el celador municipal de Muro, todas las edificaciones del complejo "tienen uso residencial turístico o de agroturismo y/o usos complementarios del mismo, sin licencia municipal". A pesar de ello, el ayuntamiento de Muro, gobernado por CDM, PP y El Pi, no paralizó las obras y el hotel pudo abrir al público sin problemas hasta la actualidad.

Cuando el alcalde de Santa Margalida intentó tramitar la legalización de las obras ante la conselleria de Turismo, que debía emitir un informe sin el cual el consistorio de Muro no podía conceder la licencia de actividades, los técnicos de la Conselleria constataron que el agroturismo no cumplía con el citado requisito de que al menos la mitad de las edificaciones del complejo deben ser anteriores a 1960, por lo que se ha decidido denegar la declaración responsable presentada por Monjo para dar de alta el negocio. Según algunas fuentes, Sa Talaia Blanca solo dispondría de un 10% de la superficie construida con anterioridad a la citada fecha.

El alcalde de Santa Margalida prefirió ayer no hacer declaraciones sobre esta cuestión, aunque aseguró que el establecimiento no es suyo, sino de su hija, y que estaba dado de alta por Turismo. También añadió que los agroturismos "no necesitan licencia de actividades para abrir".