Inca elimina el mural 'Transitando el túnel' que costó 3.500 euros

P. C.

Imagen del mural de Osorio, que estaba muy deteriorado. P. C.

Transitando el túnel, un mural pintado por el artista Vito Osorio en 2012, es ya historia tras haber sido sustituido por otras pinturas efectuadas durante la celebración del evento Street Art, patrocinado por el Ayuntamiento de Inca. El mural fue encargado por el consistorio para embellecer el paso subterráneo que conecta la calle Germanies y la calle de Francesc de Borja Moll, bajo las vías del tren de Palma. El mural supuso un desembolso de 3.500 euros.

Rafel Torres (PP), que en esos momentos era teniente de alcalde, se mostró ayer contrariado ante la decisión municipal: "Hacen lo que quieren sin ningún criterio, simplemente van a su bola. No han explicado qué criterio técnico tienen para decidir eliminar una obra de arte de un espacio público". El actual portavoz del PP sentencia que "simplemente tienen la intención de eliminar todo lo que hizo el PP. Revanchismo; son muy sectarios".

El autor del mural, por su parte explicó ayer que no se siente ofendido. "Me hubiera gustado si lo hubieran restaurado porque ya estaba muy degradado, pero si han decidido dar la oportunidad a otro artista tampoco me quejo puesto que el espacio es un lugar público y lo que se pretendía es dignificarlo", aseguró.

Diario de Mallorca solicitó ayer al Ayuntamiento de Inca si se habían solicitado informes técnicos que avalaran la destrucción del mural. Un portavoz municipal informó que "el mural estaba muy deteriorado". El espacio que ocupaba se ha designado como liberado para muestras de arte y el criterio municipal que se sigue es el de que cada cierto tiempo puedan rotar en esos espacios nuevas manifestaciones artísticas.



Un festival que provoca críticas a las decisiones municipales



El Inca Street Art ha creado bastante polémica este año. El Ayuntamiento decidió vetar una fotografía de la artista Jelen Westfield en la que aparece representado un hombre de juerga, semidesnudo y con una bandera española enrollada en torno a sus genitales. Por otra parte, la decisión de crear un gran mural en la fachada del CEIP Llevant, también se ha granjeado quejas vecinales pues se trata de una costosa pared construida en su día con marés de Santanyí.