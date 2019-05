El Govern pide a la Fiscalia que investigue el chiringuito de Cala Varques por un delito de desobediencia

La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha enviado a la Fiscalía de Balears dos expedientes administrativos relativos al chiringuito ilegal de Cala Varques para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia por parte del propietario de esta instalación.

La decisión se ha tomado una vez se ha constatado, hasta en tres ocasiones, la negativa del propietario de la instalación ilegal a desmontarla en virtud de la resolución del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de día 17 de abril, donde se adoptaban medidas provisionales urgentes. Estas consistían en la retirada de las instalaciones, el cese de la actividad de venta de bebidas y comida así como del depósito de los bienes muebles asociados a esta actividad.

El documento ya advertía al responsable del quiosco que se abstuviera de llevar a cabo la instalación sin las correspondientes autorizaciones, advirtiéndole de que la desobediencia podía dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal o administrativa. La resolución de adopción de medidas cautelares fue ratificada por otra de 13 de mayo, por la que se inicia un procedimiento sancionador en materia de espacios de relevancia ambiental contra el responsable del chiringuito, y en la que se le insta al desmantelamiento de las instalaciones.

Agentes de Medio Ambiente ya han levantado diez actas entre los días 13 y 27 de abril donde se constata que el chiringuito no ha sido desmontado. En tres de estas, se refleja que el propietario manifiesta explícitamente que no desmontará el quiosco. El individuo ha alegado, en varias ocasiones, que éste es su domicilio y, por tanto, los agentes de Medio Ambiente no pueden hacer nada, pasando a ser una competencia de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica por tratarse del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Dada la voluntad persistente y negativa al desmantelamiento de las instalaciones, la Conselleria ha decidido trasladar a la Fiscalía los dos expedientes administrativos abiertos para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia.

Hay que recordar que, como antecedente de estos mismos hechos, consta un primer procedimiento sancionador contra el propietario del chiringuito por infracción en materia de espacios de relevancia ambiental, el cual concluyó con la resolución de 4 de marzo de 2019, por el que se le declaraba como responsable de una infracción administrativa tipificada en la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que fue tramitada a consecuencia de diferentes actos de denuncia de agentes de la Guardia Civil y de agentes de Medio Ambiente. En la resolución se imponía una multa de 100.000 euros y la obligación de restaurar el medio natural a su estado original.