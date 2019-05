Explosión de júbilo y fiesta en el Firó

Sóller fue fiel a su historia más genuina. Miles de personas participaron ayer en una nueva edición del Firó, la recreación histórica que rememora las batallas entre moros y cristianos del 11 de mayo de 1561 que se produjeron tras una incursión sarracena por mar que acabó con la victoria de las tropas sollericas dirigidas por el capità Angelats. [Vea aquí las imágenes]

La edición de ayer culminó con éxito de público y participación y no se registraron incidentes remarcables pese a que en el momento más álgido de la fiesta se llegaron a concentrar casi 8.000 personas en la plaza de la Constitución de Sóller. El Firó de este año mejoró las medidas de seguridad en el uso de la pólvora. Se crearon once zonas acordonadas de seguridad para disparar los trabucos y espingardas, unas armas de fuego que simulan las que se utilizaron en las batallas reales. Durante el Firó de ayer se utilizaron 39 escopetas, 14 trabucos y 5 espingardas. Todas estas armas dispararon 9.750 cartuchos de fogueo y 40 kilos de pólvora negra y se utilizaron otros 50 kilos de material pirotécnico para dar mayor espectáculo a la recreación histórica.

El Firó comenzó por la mañana con la ofrenda floral que se hace en el monumento dedicado al 11 de mayo de 1561. Autoridades, Valentes Dones, personajes históricos y centenares de sollerics se desplazaron después hasta el 'llogaret' de Can Tamany, uno de los puntos de referencia de la fiesta que se celebró ayer en la que se llevó a cabo una misa de campaña. La leyenda que envuelve la fiesta señala que en la casa de Can Tamany, las hermanas Catalina y Francisca Casasnovas (las Valentes Dones) defendieron sus posesiones de unos sarracenos con la ayuda de la tranca de la puerta. Los actos oficiales celebrados a primera hora de la mañana dieron paso a una intensa jornada de desenfreno. La gente ya vestida con sus trajes de moros o payeses se encontró con los amigos para celebrar las típicas comidas como paso previo a la tarde que se les avecinaba.

La fiesta como tal comenzó a las 15:30 horas. Fiel al relato histórico y tras el repique de campanas el personaje del capità Angelats encarnado por Guillem Coll congregó a las tropas cristianas en la plaza de la Constitución para informar del desembarco moro en la zona de Ses Puntes. Fue la arenga que pronunció a las tropas locales que finalizó con el ya tradicional grito de "a la lluita sollerics!" para animarlas a luchar y defender el territorio de los moros. Mientras tanto, las tropas turcas se adentraban en el valle desde la zona de Ses Puntes donde habían fondeado sus embarcaciones.

No fue hasta las 17 horas de la tarde cuando se recreó el desembarco. Soldados de ambos bandos lucharon a muerte en la playa de Can Generós en el primer combate a palo y espada y en el que los moros fueron implacables con las tropas locales. El episodio se repitió en la playa de Can Repic que se saldó con igual resultado.

Tras la batalla final, a lo alto del balcón de la casa consistorial, llego el momento de éxtasis del Firó cuando el capità Angelats dio por concluida la batalla con el discurso de la victoria en el que pronunció la frase que hizo vibrar a los participantes: "Mentre el món sigui món, es llegirà dins la història, que els sollerics aquest dia, alçaren honor i glòria". Hoy muchos sollerics celebrarán el 'fironet' un día extra festivo que se ha impuesto en los últimos años en algunas empresas.