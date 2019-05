Un tercio de las abejas desaparece cada año

Son Carrio inició oficialmente sus fiestas patronales ayer, con un pregón dedicado a la abejas ya que el tema central de la Fira de este año, que se celebrará el próximo domingo, es la miel.

La bióloga y profesora de la UIB, Maria del Mar Leza Salord, fue la pregonera. Destacó cómo son y cómo se comportan estos insectos, la importancia que tienen para el hombre, no solo económica, por los productos apícolas que nos proporcionan: miel, jalea real, cera, etc., sino también por su función imprescindible que realizan ya que polinizan los cultivos, de aquí que casi todo lo que diariamente tenemos en nuestra mesa está polinizado por las abejas. También la relevancia que tienen para el hombre: en un mundo sin abejas probablemente el hombre no subsistiría más allá de unos pocos años.

Unos insectos muy importantes que cada vez se les hace más difícil sobrevivir debido a factores como los insecticidas, los depredadores, no solo naturales, sino también de otras especies invasoras como la avispa asiática.

Estos factores provocan, de hecho, que un tercio de las abejas desaparezca anualmente.

Por último nos dejó algunos consejos para favorecer la existencia de las abejas, como sembrar flores y tenerlas en ventanas o balcones, donde podrán alimentarse o ya en un entorno más silvestre construirles pequeños refugios donde vivir o criar.

Será este próximo domingo con motivo de la Fira cuando las abejas y la miel se conviertan en las auténticas protagonistas, en ella se podrán adquirir o degustar productos derivados de ellas o visitar la exposición de Ca n'Apolonia. Se trata de una muestra de lo más divulgativa puesto que tiene carácter didáctico: diferenciación entre abejas obreras, reina y abellot (abejorro); productos apícolas; empresas; explicaciones sobre su importancia y sus amenazas; curiosidades; medidas ante una picadura, etc. En la página web y el Facebook del Ajuntament de Sant Llorenç se detallan todos los actos festivos de estos días de celebraciones.