Unanimidad política: "Hay que potenciar otro tipo de turismo"

El turismo ha ocupado este lunes un espacio importante en el debate electoral organizado por la Associació d'Amics i Veïns de Calvià vila con la colaboración de DIARIO de MALLORCA. Pese a las diferencias políticas entre los candidatos, ha habido consenso a la hora de remarcar la importancia de apostar por un cambio de modelo turístico, que abogue por el turismo de senderismo, natural y deportivo a fin de alargar la temporada.



"Para alargar la temporada, queremos aprovechar el Calvià de montaña, y en este sentido juega un papel importante la finca Galatzó. Esta legislatura ha habido empuje fundamental: se están ejecutando la recuperación del sistema hidráulico, renovación de la cocina, conversión de las antiguas porqueres en un albergue; restauración de la vaquería... Calvià tiene mucho interior y un potencial para turismo de naturaleza, deporte y salud", afirmó el candidato socialista Alfonso Rodríguez Badal.



El portavoz del PP, José Manuel Ruiz, lanzó una de las propuestas de su programa electoral: la compra de la finca de Rafeubetx. "Se trata de un pulmón verde que hay que integrar en el patrimonio natural del municipio. La propiedad pública es necesaria para que les llegue a las futuras generaciones", destacó Ruiz, quien defendió la necesidad de ampliar el 'anillo' de senderismo interior entre es Capdellà, Calvià vila y Santa Ponça.



En referencia al modelo turístico, el candidato de Sí Se Puede, Fer Alcaraz, introdujo el tema estrella de la agenda turística de Calvià en los últimos años: Magaluf y las consecuencias del turismo de borrachera. "A nivel municipal apostamos por videovigilancia contra turismo de borrachera en Magaluf y zonas conflictivas", destacó Alcaraz, quien, en materia de sostenibilidad, abogó por el impulso para hacer un campo fotovoltaico con el objetivo de crear una empresa suministradora municipal.



"Es importante desestacionalizar, hay que apoyar a los hoteles, a la oferta complementaria, promocionando eventos culturales y deportivos. Ya propusimos en el pleno un plan de vías ciclistas en nuestro municipio", argumentó la aspirante de Ciudadanos, Gaël Thyus. Dijo además que turismo y sostenibilidad deben ir de la mano, y en esta línea defendió que la administración municipal debe dar ejemplo a la hora de apostar por la conservación del medio ambiente.



Por su parte, el número dos de la lista de Més-Podemos, Rafel Sedano, aseguró: "Esperamos que los próximos regidores del Ayuntamiento trabajemos por la reducción del todo incluido, que no permitió Armengol. Tenemos que cuidar al turismo que cuida al municipio. El Parc de Ponent es primordial. No hace falta adquirir la finca de Rafeubetx, que ya es pública. Lo importante es no querer urbanizar Can Vairet. Hace falta impulsar un plan de reducción de residuos en todo el municipio".



En materia turística, el candidato de IU, Alfonso Rodríguez Sánchez remarcó que habría que "combatir el número de turistas que tenemos en verano y atraer más en invierno buscando otro tipo de actividades turísticas". "No es mejor el que más limpia sino el que menos ensucia. Llevamos proyecto que ya se usa en otros países europeos: el prepago de los servicios. El turista sólo compra alojamiento yo cuando llega al hotel compra la electricidad y el agua que cree que va a consumir. Se controla mucho el gasto de esta forma. Así se conciencia a los turistas de la importancia de los recursos naturales", señaló