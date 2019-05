El chiringuito de Cala Torta reabre pese a tener la concesión caducada

El chiringuito de Cala Torta, situado en pleno sistema dunar protegido de la playa virgen artanenca, ha vuelto a abrir sus puertas y terraza para la temporada de verano. Y lo hace por segundo año consecutivo con la concesión administrativa caducada, ya que según la ley y Demarcación de Costas, ésta finalizaba el 1 de agosto de 2018.

Sin embargo este miércoles todo estaba a punto para empezar a servir bebidas y comidas con la intención de seguir prestando servicio hasta el próximo 1 de octubre o hasta que la administración manifieste su prohibición. Según Alternativa per Artà, socio de gobierno del PSOE y El Pi en el Ayuntamiento, "o la vigilancia de Costas no existe o su gestión es totalmente inoperante. ¿Acaso no se le ha notificado la caducidad de la licencia?. Es algo increíble e inexplicable".

Y lo es más teniendo en cuenta que este mismo viernes el propio Govern anunció que concede al Ayuntamiento una ayuda de 151.555,53 euros para el proyecto de "recuperación dunar, zonas de descanso y demolición e instalación temporal de bar de playa y lavabos, dentro de las subvenciones 2018 del Consorcio Bolsa de alojamientos Turísticos (CBAT).

Se trata de un ambicioso proyecto medioambiental en el que el consistorio artanenc lleva años trabajando para poder regenerar un espacio virgen, que está oficialmente protegido tanto por Costas como por el propio Govern, que sin embargo no han hecho de momento nada para hacer cumplir su propia legislación. El documento detalla además que el chiringuito, en marcha desde 1968, deberá ser tirado abajo y en su lugar habilitarse otro desmontable más atrás y a través de un nuevo concurso público.

Una zona que por una parte está bajo la protección de la Xarxa Natura 2000 (donde se incluyen la Muntanyes d'Artà) y que es ZEPA (Zona de Espacial Protección para Aves). Aunque de momento solo ha sido la corporación municipal la que ha actuado, cerrando el año pasado el acceso masivo de coches y su estacionamiento dentro del sistema dunar y de la torrentera.

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/05/17/arta-dice-cadena-cala-torta/1313901.htmly estamos comprometidos en nuestra voluntad de seguir trabajando a nivel local para llevar adelante nuestro proyecto", señala la concejala de Medio Ambiente, Aina Comas. Aunque no haya encontrado el respaldo, de momento, en cuanto al cumplimiento de la normativa supramunicipal.

"El Ayuntamiento está comprometido, pero es evidente que hay una inoperancia por parte de las administraciones competentes que es frustrante", critican desde Alternativa. https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/05/17/arta-dice-cadena-cala-torta/1313901.html



Party Boat

Un aspecto que se ve también en las numerosas party boats que se celebran cerca del arenal virgen y que llevan su música hasta la arena de Cala Torta. De hecho este mismo jueves un catamarán estaba celebrando una de estas fiestas a escasos metros de la orilla, con los perjuicios que ello conlleva.