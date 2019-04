Eliminarán unos grifos del campo de fútbol de Sóller que no permiten mezclar el agua

El ayuntamiento de Sóller obligará a la empresa concesionaria que ha renovado las duchas del campo de fútbol a sustituir unos polémicos grifos que no permiten mezclar el agua. El ayuntamiento de Sóller ha invertido 50.000 euros en la remodelación de los vestuarios del campo de fútbol de Can Maiol, donde se han renovado las duchas. En estas obras se han sustituido los grifos por otros antivandálicos con los que los usuarios no pueden mezclar el agua caliente con la fría. Estos dispositivos han generado en las últimas semanas numerosas protestas entre los usuarios, que se quejan que no pueden variar la temperatura del agua. Como consecuencia, a ratos sale o muy caliente o muy fría, ya que el regulador de la caldera no mantiene la temperatura estable.

La concejal Laura Celià informó ayer de que tras una visita a las instalaciones junto a los técnicos municipales y responsables de los clubes de fútbol se acordó exigir a la concesionaria de las obras que sustituya estos polémicos grifos. Según explicó Celià, la empresa "ha incumplido el proyecto técnico" que contemplaba la instalación de grifos.