Descartan daños graves en la agricultura en Sóller por el temporal

El fuerte temporal que azotó Sóller durante esta Semana Santa no tendrá consecuencias "graves" para los cultivos de olivo y cítricos. Así lo aseguró ayer el presidente de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu, Miquel Gual, quien indicó que para el cultivo de olivo "no tendrá afectación" ya que "los olivos todavía no están en flor".

Gual afirmó que "en principio el vendaval no tiene por qué afectar la cosecha del próximo año. "Otra cosa hubiera sido si el temporal se hubiera producido dentro de unas semanas cuando el olivo hubiera estado en flor", señaló.