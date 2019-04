Pedro Vanrell: "La caza no es sólo un deporte, es una actividad social y lúdica"

Cazador. Presidente de la Societat de Caçadors de Maria de la Salut sa Guàtlera y de la Associació Balear d'Entitats de Caça (ABEC). También es miembro de la junta directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC).

­Pedro Vanrell Ferriol, (Maria 1963) está trabajando a tope organizando los actos del 50 aniversario de la sociedad que preside. Vanrell siempre ha defendido que la caza no es un deporte, "es una actividad social y lúdica" muy enraizada en la tradición de la isla.

P ¿Cuándo empezó a practicar la caza?

R Empecé de pequeño, a los 9 ó 10 años; cazaba con artilugios hoy prohibidos. Recuerdo que acompañaba a un vecino llamado Pere Joan Punxo a cazar tordos con reclamo bucal a Son Llompart y le recogía los tordos abatidos. El que me inició realmente a practicar la caza fue mi suegro Miquel Font, que me regaló una escopeta, era una escopeta plana, marca Zabala, y practicábamos la caza de conejos con perros y esta arma. Más adelante me aficioné a cazar perdices y codornices con perros de muestra.

P ¿Qué modalidad de caza practica?

R Me dedico a la caza de la paloma torcaz al paso, a la caza de codorniz con perro de muestra durante el verano y a la caza de perdiz con perro y del zorzal en invierno.

P ¿Qué significa la caza para usted?

R La caza significa muchas cosas... Cuando empecé solo pensaba en capturar piezas, pero pasando los años das más importancia al mundo rural donde practicas la actividad cinegética, al trabajo del perro, a las poblaciones de fauna sean o no cinegéticas y a un sinfín de anécdotas que te pasan cuando realizas la práctica de esta actividad.

P ¿Cuál es la importancia de una sociedad de cazadores?

R Las sociedades de cazadores tienen un papel muy importante en los cotos que gestionan y donde sus socios practican una caza social, tradicional y sostenible. Son sociedades sin ánimo de lucro que gestionan y conservan la fauna poniendo bebederos, comederos, siembras, control de depredadores, conteos de fauna y colaboran con la Administración con estudios e investigación, entre muchas otras cosas.

P ¿Qué es lo mejor que se ha hecho durante su presidencia?

R Con diez años de presidente tienes buenos y malos momentos. Desde que se fundó en mayo de 1969 la Sociedad de Cazadores tenía unos estatutos de club deportivo, que poco o nada tienen que ver con la caza, y en mayo del 2014 fuimos pioneros en modificar nuestros estatutos, pasando a ser una asociación, teniendo identidad propia, siendo una entidad de custodia de territorio cinegético de primer nivel y unas actividades y fines de caza.

P Además de ser Presidente de la de sa Guàtlera, es presidente de la Associació Balear d'Entitats de Caça (ABEC) y miembro de la junta directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), ¿Cuál es su objetivo?

R Nuestro objetivo es luchar por una caza social, tradicional, sostenible y por los doce derechos de la caza de la UNAC, como tener su propia identidad, ser respetados, ser tratados con igualdad, fomentar la investigación y la educación del mundo de la caza y conseguir que los recursos económicos que genera la caza se reviertan en ella para su mejora, entre otros.

P ¿Qué opinión le merece que Pedro Bestard, presidente de la Federació Balear de Caça (FBC), sea el candidato de Vox al Consell de Mallorca?

R Al no estar federado a la FBC, no me representa como cazador, pero no es ético, ni coherente que un presidente de una federación que representa a un colectivo de clubes y sociedades federadas de caza deportiva esté en una lista electoral de número uno para el Consell de Mallorca en un partido político, sea de derechas, de centro o de izquierdas.

P ¿Qué opina de la Zona Especial de Protección de Aves?

R No estoy de acuerdo con la manera como se ha implantado la ZEPA, pero tendremos que convivir con ella pese a las alegaciones en contra que presentaron los afectados, propietarios y asociaciones. Decir también, que gracias a estas alegaciones, y según el informe técnico y jurídico de la Conselleria de Medio Ambiente, las actividades y actuaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y complementarias que se desarrollan actualmente, están autorizadas en las nuevas ampliaciones de ZEPA.

P La ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, es partidaria de prohibir los toros y la caza, ¿Cómo lo valora?

R Esta afirmación es inadmisible en una ministra, que debe, por lo menos, acatar y respetar el mandato Constitucional que impone la caza como un derecho a transferir a las Comunidades Autónomas. Una ministra debe de respetar las leyes, la cultura, las tradiciones y la idiosincrasia del pueblo que gobierna, como es el caso de la caza, y de respetar a los ciudadanos que no piensan como ella.

P ¿Qué es lo que menos le gusta del tema de la caza?

R El furtivismo hacia especies cinegéticas y no cinegéticas y la ignorancia de algunos colectivos radicales animalistas y ecologistas que desconocen el mundo rural y sus tradiciones. La caza es ancestral, es cultura, es tradición.

P ¿Cuál piensa que será el futuro de la actividad cinegética?

R Una caza social y de conservación no hay duda que tiene futuro, ya que es un eslabón imprescindible de mantenimiento del mundo rural.