Una médico mallorquina con cáncer logra recorrer a pie toda la Serra en 5 días

Contra todos los elementos (y nunca mejor dicho en esta Semana Santa con tiempo inclemente), Magdalena Socias Moyà, de 59 años, concluyó este lunes en Pollença su gran reto solidario de recorrer a pie toda la Serra de Tramuntana, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.







Esta médica mallorquina sufre la enfermedad (concretamente, fue diagnosticada con un colangiocarcinoma), por lo que actualmente está en tratamiento en Vall d'Hebron. En todo caso, eso no le impidió caminar 110 kilómetros en cinco días y llegar en buenas condiciones físicas, como ella misma contó al finalizar el recorrido.



"Físicamente, me encuentro bien. Yo pensaba que no estaría tan bien. Pero cada día me he encontrado mejor, la verdad. Tengo muy bien los músculos. Y también la cabeza", manifestó, en declaraciones a IB3 Televisió.



En algunos tramos de su periplo por la Tramuntana, Socias Moyà estuvo acompañada por familiares y amigos. También completó un tramo con ella el conocido corredor de montaña Tòfol Castanyer.





Compartir és important...però encara més important és participar: avui he quedat amb na Magdalena Socias per dissabte 20 fer uns kms amb ella #Content #ganes #metastasi — tofol castanyer (@tofolcastanyer) 14 de abril de 2019

En Pollença, donde acabó su recorrido, la doctora se encontró con un gran recibimiento. Hubo aplausos, víctores y numeroso público. ". A ver, yo esperaba que igual hubiese cuatro familiares y cuatro amigos, pero no tanta gente. No me lo esperaba. La verdad es que ha sido una explosión de emociones", dijo.